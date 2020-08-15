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"Пожар!" Откровенное фото похудевшего Баскова произвело фурор в Сети
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию с пляжного отдыха и восхитил поклонников. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:45
культура
шоу-бизнес
сардиния
николай басков
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, сардиния, николай басков

"Пожар!" Откровенное фото похудевшего Баскова произвело фурор в Сети

23:40 15.08.2020 (обновлено: 23:45 15.08.2020)
3760
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию с пляжного отдыха и восхитил поклонников.
На снимке артист в плавках лежит на берегу моря в итальянской Сардинии.
"Я в раю", — подписал фотографию певец.
Интернет-пользователи обратили внимание, как исполнитель постройнел за последнее время.
"Какие ноги!" — оценила снимок elena.prokofeva.1991.
"Какой шикарный вид. И это далеко не пляж", — пошутила marinanb92.
"Принц Чарминг на пляже", — говорится в записи inri1705.
"Пожар!" — написала ekaterinaterski.
Другим показалось, что Басков переборщил с похудением.
"Дошел до ручки", — считает lana.barabanova.2014.
"Ну совсем отощал наш Николай", — высказалась natalia.shukina.
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КультураШоу-бизнесСардинияНиколай Басков
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