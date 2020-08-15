"Пожар!" Откровенное фото похудевшего Баскова произвело фурор в Сети

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Певец . Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию с пляжного отдыха и восхитил поклонников.

На снимке артист в плавках лежит на берегу моря в итальянской Сардинии

"Я в раю", — подписал фотографию певец.

Интернет-пользователи обратили внимание, как исполнитель постройнел за последнее время.

"Какие ноги!" — оценила снимок elena.prokofeva.1991.

"Какой шикарный вид. И это далеко не пляж", — пошутила marinanb92.

"Принц Чарминг на пляже", — говорится в записи inri1705.

"Пожар!" — написала ekaterinaterski.

Другим показалось, что Басков переборщил с похудением.

"Дошел до ручки", — считает lana.barabanova.2014.