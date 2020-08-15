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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575841582.html
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Александр Лукашенко раскрыл подробности телефонных переговоров с Владимиром Путиным и отметил, что российский лидер согласился оказать помощь Белоруссии при... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-16T04:13
протесты в белоруссии
светлана тихановская
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проходящие в Белоруссии митинги являются заранее прописанным сценарием дискредитации итогов выборов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, одкб, владимир путин, москва, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

23:33 15.08.2020 (обновлено: 04:13 16.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Александр Лукашенко раскрыл подробности телефонных переговоров с Владимиром Путиным и отметил, что российский лидер согласился оказать помощь Белоруссии при первом же запросе об обеспечении безопасности.
Белорусский лидер напомнил о существовании соглашения между Москвой и Минском в рамках Союзного государства и ОДКБ.
"Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации", - сказал Лукашенко.
Он признался, что был удивлен, поскольку Путин, по его словам, был полностью посвящен в то, что происходит в республике.
"И мы договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заключил президент.
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"Кордон стран"

Лукашенко рассказал, что также договорился с Путиным о взаимодействии по недопущению создания "кордона стран", отделяющих Россию от Запада.
"Мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном", - сказал президент.
Переговоры лидеров двух стран состоялись сегодня утром.

Запросов не поступало

Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
При этом он уточнил, что от Минска пока никаких запросов не поступало. Если же власти страны обратятся за помощью к организации, то ОДКБ будет рассматривать обращение в установленном порядке.
"Основания обращения прописаны в Договоре о коллективной безопасности и Уставе организации. Общий принцип: все решения принимаются после проведения соответствующих консультаций со всеми государствами-членами ОДКБ", - заключил он.
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Протесты в Белоруссии

В Белоруссии девятого августа состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, его основная соперница Светлана Тихановская – десять процентов.
Оппозиция опубликованные результаты не признала, при этом сама Тихановская покинула страну и уехала в Литву.
В Белоруссии продолжаются несанкционированные акции, часть из которых подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоОДКБВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кредитный террорист вспомнил о Союзном государстве. Вступай в состав России, будет тебе безопастность.
15 августа, 23:42
madvigo
52600012
проходящие в Белоруссии митинги являются заранее прописанным сценарием дискредитации итогов выборов.
16 августа, 00:51
Алексис Покровский
25100015
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