Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге

Белорусский лидер напомнил о существовании соглашения между Москвой Минском в рамках Союзного государства и ОДКБ

"Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации", - сказал Лукашенко.

Он признался, что был удивлен, поскольку Путин, по его словам, был полностью посвящен в то, что происходит в республике.

"И мы договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заключил президент.

"Кордон стран"

Лукашенко рассказал, что также договорился с Путиным о взаимодействии по недопущению создания "кордона стран", отделяющих Россию от Запада.

"Мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном", - сказал президент.

Переговоры лидеров двух стран состоялись сегодня утром.

Запросов не поступало

Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.

При этом он уточнил, что от Минска пока никаких запросов не поступало. Если же власти страны обратятся за помощью к организации, то ОДКБ будет рассматривать обращение в установленном порядке.

"Основания обращения прописаны в Договоре о коллективной безопасности и Уставе организации. Общий принцип: все решения принимаются после проведения соответствующих консультаций со всеми государствами-членами ОДКБ", - заключил он.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии девятого августа состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, его основная соперница Светлана Тихановская – десять процентов.

Оппозиция опубликованные результаты не признала, при этом сама Тихановская покинула страну и уехала в Литву

В Белоруссии продолжаются несанкционированные акции, часть из которых подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.