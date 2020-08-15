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В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T19:28
нижний новгород
вконтакте
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новосибирск
общество
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нижний новгород
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053435_0:147:2560:1587_1400x0_80_0_0_3dd57e9884712ab98f2cb38816290c66.jpg
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
нижний новгород, вконтакте, москва, новосибирск, общество

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

19:17 15.08.2020 (обновлено: 19:28 15.08.2020)
3707
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались приблизительно в 18.20. По данным Downdetector, 73% пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой сайта, сбои при отправке сообщений возникают у 23% пользователей, 3% испытывают трудности при входе на сайт.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов РФ.
Позднее в пресс-службе "ВКонтакте" сообщили об устранении неполадок.
Президент США Дональд Трамп
7 августа, 11:32Президентские выборы в США - 2020
СМИ рассказали, как сбой в Instagram помогал Трампу в президентской гонке
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