Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200815/1575830805.html
Между дорогами: необычное расположение старого дома в Гуанчжоу
Старый дом в Гуанчжоу оказался зажат между двумя полосами шоссе. Его владельцы не смогли достичь соглашения с местными властями о компенсации во время строительства дороги. Таким образом, дом остался на своем месте – теперь посреди оживленной трассы.
2020-08-15T16:29
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575830652_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_6639e4354c88a44e79da895a454a4040.jpg
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Между дорогами: необычное расположение старого дома в Гуанчжоу
Старый дом в Гуанчжоу оказался зажат между двумя полосами шоссе. Его владельцы не смогли достичь соглашения с местными властями о компенсации во время строительства дороги. Таким образом, дом остался на своем месте, теперь посреди оживленной трассы.
2020-08-15T16:29
true
PT0M44S
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575830652_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_6639e4354c88a44e79da895a454a4040.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575830652_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_06d3d690ded94bd4229487a350c1b2e2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575830652_420:0:1500:1080_1400x0_80_0_0_74dd04ef746541e015409a560ad58396.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, видео, в мире
Между дорогами: необычное расположение старого дома в Гуанчжоу
Старый дом в Гуанчжоу оказался зажат между двумя полосами шоссе. Его владельцы не смогли достичь соглашения с местными властями о компенсации во время строительства дороги. Таким образом, дом остался на своем месте – теперь посреди оживленной трассы.
2020-08-15T16:29
true
PT0M44S

Между дорогами: необычное расположение старого дома в Гуанчжоу

16:29 15.08.2020
571
Старый дом в Гуанчжоу оказался зажат между двумя полосами шоссе. Его владельцы не смогли достичь соглашения с местными властями о компенсации во время строительства дороги. Таким образом, дом остался на своем месте – теперь посреди оживленной трассы.
2838102213
Обсудить 2
Рекомендуем
Телеведущая Елена Малышева
"Коммунисты России" призвали не пускать Малышеву в страну
Монета Банка России, посвященная Курильской десантной операции
В Сети ответили японцам, возмутившимся из-за российской монеты
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
"Зеница ока Кремля". Польское СМИ испугалось военной базы в Крыму
В отставку! Уличные бои в Минске перешли в забастовки
"В отставку!" Уличные бои в Минске перешли в забастовки
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова
Видеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме
Саша Спилберг заразилась коронавирусом
Чеснок
Раскрыты два простых способа избавиться от запаха чеснока
Пенсионное удостоверение
Названы условия получения "сверхвысоких" пенсий
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Названы вероятные сроки достройки "Северного потока — 2"
Невеста
Невеста выгнала мать со свадьбы после поздравительной речи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Задержание водителя, совершившего наезд на девочку и скрывшегося с места ДТП в Кочубеевском районе
На Ставрополье разгорелся этнический конфликт из-за гибели школьницы
Сальто на «Запорожце»: каскадер выполнил первый в России бэкфлип
Сальто на "Запорожце": каскадер выполнил первый в России бэкфлип
Валерий умер через два дня после совершеннолетия
"Он его добивал": виновник гибели подростка под Тюменью избежал тюрьмы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния