Между дорогами: необычное расположение старого дома в Гуанчжоу

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Старый дом в Гуанчжоу оказался зажат между двумя полосами шоссе. Его владельцы не смогли достичь соглашения с местными властями о компенсации во время строительства дороги. Таким образом, дом остался на своем месте – теперь посреди оживленной трассы.