https://ria.ru/20200815/1575830805.html
Между дорогами: необычное расположение старого дома в Гуанчжоу
Старый дом в Гуанчжоу оказался зажат между двумя полосами шоссе. Его владельцы не смогли достичь соглашения с местными властями о компенсации во время строительства дороги. Таким образом, дом остался на своем месте – теперь посреди оживленной трассы.
2020-08-15T16:29
2020-08-15T16:29
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Между дорогами: необычное расположение старого дома в Гуанчжоу
Старый дом в Гуанчжоу оказался зажат между двумя полосами шоссе. Его владельцы не смогли достичь соглашения с местными властями о компенсации во время строительства дороги. Таким образом, дом остался на своем месте, теперь посреди оживленной трассы.
2020-08-15T16:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Между дорогами: необычное расположение старого дома в Гуанчжоу
Старый дом в Гуанчжоу оказался зажат между двумя полосами шоссе. Его владельцы не смогли достичь соглашения с местными властями о компенсации во время строительства дороги. Таким образом, дом остался на своем месте – теперь посреди оживленной трассы.
2020-08-15T16:29
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PT0M44S
Между дорогами: необычное расположение старого дома в Гуанчжоу
Старый дом в Гуанчжоу оказался зажат между двумя полосами шоссе. Его владельцы не смогли достичь соглашения с местными властями о компенсации во время строительства дороги. Таким образом, дом остался на своем месте – теперь посреди оживленной трассы.