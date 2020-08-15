"Не смогли встать в позу?" Ницой увидела "русскую угрозу" в сериалах

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за показа русскоязычных сериалов по телевидению и обвинила ТВ и кино в "развращении" молодых украинцев.

В эфире 4-го канала она заявила, что атрибуты богатой жизни, демонстрируемые в фильмах, повышают популярность и привлекательность русского языка.

"Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это все на русском языке. <…> И все дети на Украине понимают — хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать", — возмутилась Ницой

Досталось от писательницы и актерам, снимающимся в таких сериалах.

"Актеры, вы что, не смогли встать все вместе в позу? Ну, вы не можете перед продюсерами встать руки в боки и сказать: "Мы не будем дальше популяризировать русский язык!" — заявила она.