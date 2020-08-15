https://ria.ru/20200815/1575828834.html
"Не смогли встать в позу?" Ницой увидела "русскую угрозу" в сериалах
Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за показа русскоязычных сериалов по телевидению и обвинила ТВ и кино в "развращении" молодых украинцев. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:30
2020-08-15T17:18
россия
лариса ницой
ситуация на украине
украина
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575371421.html
https://ria.ru/20200516/1571557351.html
Арсений Новиков
Украиночка Ницой, вся пропахла тухлецой........
78
Сергей Норд
Ну Ницой понять можно, с её фамилией надо быть троекратной рагулей, а то щирые заклюют..
30
16
россия
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151529/81/1515298103_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_bedfec2a7bad592d7e95a2d9268cb31e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса ницой, ситуация на украине, украина, в мире
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за показа русскоязычных сериалов по телевидению и обвинила ТВ и кино в "развращении" молодых украинцев.
В эфире 4-го канала
она заявила, что атрибуты богатой жизни, демонстрируемые в фильмах, повышают популярность и привлекательность русского языка.
"Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это все на русском языке. <…> И все дети на Украине
понимают — хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать", — возмутилась Ницой
.
Досталось от писательницы и актерам, снимающимся в таких сериалах.
"Актеры, вы что, не смогли встать все вместе в позу? Ну, вы не можете перед продюсерами встать руки в боки и сказать: "Мы не будем дальше популяризировать русский язык!" — заявила она.
Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами Русского мира".