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"Не смогли встать в позу?" Ницой увидела "русскую угрозу" в сериалах
Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за показа русскоязычных сериалов по телевидению и обвинила ТВ и кино в "развращении" молодых украинцев. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:18
россия
лариса ницой
ситуация на украине
украина
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Украиночка Ницой, вся пропахла тухлецой........
78
Ну Ницой понять можно, с её фамилией надо быть троекратной рагулей, а то щирые заклюют..
30
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россия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, лариса ницой, ситуация на украине, украина, в мире

"Не смогли встать в позу?" Ницой увидела "русскую угрозу" в сериалах

15:30 15.08.2020 (обновлено: 17:18 15.08.2020)
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© Фото : страница Ларисы Ницой в FacebookЛариса Ницой
Лариса Ницой
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
Лариса Ницой. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за показа русскоязычных сериалов по телевидению и обвинила ТВ и кино в "развращении" молодых украинцев.
В эфире 4-го канала она заявила, что атрибуты богатой жизни, демонстрируемые в фильмах, повышают популярность и привлекательность русского языка.
"Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это все на русском языке. <…> И все дети на Украине понимают — хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать", — возмутилась Ницой.
Досталось от писательницы и актерам, снимающимся в таких сериалах.
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"Актеры, вы что, не смогли встать все вместе в позу? Ну, вы не можете перед продюсерами встать руки в боки и сказать: "Мы не будем дальше популяризировать русский язык!" — заявила она.
Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами Русского мира".
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Обсудить 16
РоссияЛариса НицойСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украиночка Ницой, вся пропахла тухлецой........
15 августа, 15:40
Арсений Новиков
56210001
Ну Ницой понять можно, с её фамилией надо быть троекратной рагулей, а то щирые заклюют..
15 августа, 16:23
Сергей Норд
2640000
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