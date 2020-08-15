Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске

МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начал формировать координационный совет по передаче власти в республике, сообщили в пресс-службе штаба.

"Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", — отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что начали принимать заявки от потенциальных членов, при этом нет никакой строгой процедуры и формы.

"Можно просто заявить о своем желании и подтвердить, авторитетным представителем какой социальной группы, профессии или отрасли вы являетесь", — пояснили сторонники Тихановской.

При отборе не будет формальных критериев, главное — "доверие и уважение широкого круга белорусов". Авторитет потенциального члена смогут подтвердить его достижения.

Будущий член совета должен быть гражданином Белоруссии, быть готовым "очно и лично участвовать в работе совета".

При этом, согласно сообщению, претендент должен считать, что "при подсчете голосов на выборах были допущены серьезные нарушения, что уже привело к недопустимому насилию, и поэтому требуется немедленная реакция общества для организации трансфера власти".

В совете сформируют рабочие группы и президиум для принятия оперативных решений.

Подчеркивается, что не все желающие войдут в совет, но все смогут делиться идеями.

О формировании совета по передаче власти Тихановская объявила накануне. Она также призвала европейские страны помочь наладить диалог с властями Белоруссии.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляют их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за время протестов задержали около семи тысяч человек.

Как сообщало МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более ста сотрудников силовых ведомств.

Один протестующий погиб, пытаясь бросить в милиционеров самодельное взрывное устройство.