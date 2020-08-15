Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575827796.html
Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начал формировать координационный совет по передаче власти в республике, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T16:41
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575831067_0:197:3154:1971_1400x0_80_0_0_42097d4facbb325b640b65f683d0ae22.jpg
https://ria.ru/20200815/1575822873.html
https://ria.ru/20200815/1575823518.html
https://ria.ru/20200815/1575808578.html
Чем бы дитя не тешилось, лиш бы не руками )
1274
Логично, если до сих пор никто из высокопоставленных чиновников не признает очевидные фальсификации выборов, такое правительство не достойно работать в переходный период , пока не проведутся честные выборы
743
319
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575831067_0:197:3154:1971_1400x0_80_0_0_42097d4facbb325b640b65f683d0ae22.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575831067_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_75b1dbab57eddc7980e4b82273084f2d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575831067_106:0:2154:2048_1400x0_80_0_0_efa57128bab95c2208819323c909fb32.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, белоруссия, в мире

Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

14:59 15.08.2020 (обновлено: 16:41 15.08.2020)
42872
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начал формировать координационный совет по передаче власти в республике, сообщили в пресс-службе штаба.

"Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", — отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что начали принимать заявки от потенциальных членов, при этом нет никакой строгой процедуры и формы.
"Можно просто заявить о своем желании и подтвердить, авторитетным представителем какой социальной группы, профессии или отрасли вы являетесь", — пояснили сторонники Тихановской.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске
Вчера, 12:11Протесты в Белоруссии
Лукашенко допустил изменения в составе правительства Белоруссии
При отборе не будет формальных критериев, главное — "доверие и уважение широкого круга белорусов". Авторитет потенциального члена смогут подтвердить его достижения.
Будущий член совета должен быть гражданином Белоруссии, быть готовым "очно и лично участвовать в работе совета".
При этом, согласно сообщению, претендент должен считать, что "при подсчете голосов на выборах были допущены серьезные нарушения, что уже привело к недопустимому насилию, и поэтому требуется немедленная реакция общества для организации трансфера власти".
В совете сформируют рабочие группы и президиум для принятия оперативных решений.
Подчеркивается, что не все желающие войдут в совет, но все смогут делиться идеями.
О формировании совета по передаче власти Тихановская объявила накануне. Она также призвала европейские страны помочь наладить диалог с властями Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:19Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляют их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за время протестов задержали около семи тысяч человек.
Как сообщало МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более ста сотрудников силовых ведомств.
Один протестующий погиб, пытаясь бросить в милиционеров самодельное взрывное устройство.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Не высовывайтесь на улицы". Кого Лукашенко видит в протестующих
14381847333503
Обсудить 319
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Чем бы дитя не тешилось, лиш бы не руками )
15 августа, 15:04
7gevarache Ермолов
1733320115951
Логично, если до сих пор никто из высокопоставленных чиновников не признает очевидные фальсификации выборов, такое правительство не достойно работать в переходный период , пока не проведутся честные выборы
15 августа, 15:08
Maks Zhyka
49511105231
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле сообщили подробности разговора Путина с Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
"Страну никому не отдадим": Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину
Стоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске
AP показало кадры предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Валерий Цепкало
Россия объявила в розыск Цепкало и создателя Telegram-канала Nexta
Задержание водителя, совершившего наезд на девочку и скрывшегося с места ДТП в Кочубеевском районе
На Ставрополье разгорелся этнический конфликт из-за гибели школьницы
Звезда на шпиле Спасской башни Московского Кремля
Америка заплатит высокую цену за игнорирование реальной России
Монета Банка России, посвященная Курильской десантной операции
Японцев возмутила посвященная Курилам пятирублевая монета
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В России произвели первую партию вакцины от коронавируса
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Лариса Ницой
"Не смогли встать в позу?" Ницой увидела "русскую угрозу" в сериалах
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния