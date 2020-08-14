Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

© AP Photo / Sergei Grits Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует создание в республике Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Валерия Цепкало. "В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", — пояснила политик в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале пресс-службы штабов Тихановской, Виктора Бабарико

Также она поблагодарила всех, кто поддержал ее, и обратилась к международному сообществу и европейским странам с просьбой помочь "в организации диалога с белорусскими властями".

Кроме того, Тихановская призвала отпустить задержанных на протестных акциях и остановить кровопролитие.

"Я восхищаюсь белорусами. Спасибо, мои дорогие! Мы сделали невозможное. Мы показали, что нас большинство. И эта страна принадлежит нам, народу Беларуси, а не одному человеку", — заключила Тихановская.

В воскресенье в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву

Шестой день в стране проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.