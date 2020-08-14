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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575790220.html
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует создание в республике Координационного совета для обеспечения трансфера власти,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:45
александр лукашенко
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200814/1575765462.html
Молодец Тихановская
987
Забавно. Из-за бугра? А если что, руководить тоже из-за бугра? А номер закона позволяющий белорусской конституции можно узнать? И ещё - это типа демократия такая?
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белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии

15:38 14.08.2020 (обновлено: 16:45 14.08.2020)
113635
© AP Photo / Sergei GritsКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует создание в республике Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.
"В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", — пояснила политик в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале пресс-службы штабов Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Также она поблагодарила всех, кто поддержал ее, и обратилась к международному сообществу и европейским странам с просьбой помочь "в организации диалога с белорусскими властями".
Кроме того, Тихановская призвала отпустить задержанных на протестных акциях и остановить кровопролитие.
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"Я восхищаюсь белорусами. Спасибо, мои дорогие! Мы сделали невозможное. Мы показали, что нас большинство. И эта страна принадлежит нам, народу Беларуси, а не одному человеку", — заключила Тихановская.
В воскресенье в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Шестой день в стране проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодец Тихановская
14 августа, 15:41
Павел Пономарев
224130127722
Забавно. Из-за бугра? А если что, руководить тоже из-за бугра? А номер закона позволяющий белорусской конституции можно узнать? И ещё - это типа демократия такая?
14 августа, 15:39
НЕНиколай Ефимов
76939006132
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