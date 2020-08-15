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"В отставку!" Уличные бои в Минске перешли в забастовки
Белоруссию накрыла волна забастовок. Рабочие БелАЗа, МАЗа и других предприятий вышли на митинги против действий силовиков. Жители Минска приняли участие в различных мирных акциях протеста. Глава МВД Юрий Караев извинился перед пострадавшими во время беспорядков. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из СИЗО.
2020-08-15T16:39
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Бред какой то! Народ,одумайтесь! Где деньги будете брать на запуск остановленного производства! Думаете Запад поможет? Конечно поможет,закроет все ваши заводы,фабрики,как на Украине!
51
Конструктива нет никакого, куча людей бастует, куча дезинформации, провокации, ложь и все хотят перемен, а назад в 90-е никто не хочет?
42
29
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
"В отставку!" Уличные бои в Минске перешли в забастовки
Белоруссию накрыла волна забастовок. Рабочие БелАЗа, МАЗа и других предприятий вышли на митинги против действий силовиков. Жители Минска приняли участиев различных мирных акциях протеста. Глава МВД Юрий Караев извинился перед пострадавшими во время беспорядков. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из СИЗО.
2020-08-15T14:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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видео, протесты, белоруссия, общество - видео, видео, в мире
"В отставку!" Уличные бои в Минске перешли в забастовки
Белоруссию накрыла волна забастовок. Рабочие БелАЗа, МАЗа и других предприятий вышли на митинги против действий силовиков. Жители Минска приняли участие в различных мирных акциях протеста. Глава МВД Юрий Караев извинился перед пострадавшими во время беспорядков. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из СИЗО.
2020-08-15T14:06
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"В отставку!" Уличные бои в Минске перешли в забастовки

14:06 15.08.2020 (обновлено: 16:39 15.08.2020)
4868
Белоруссию накрыла волна забастовок. Рабочие БелАЗа, МАЗа и других предприятий вышли на митинги против действий силовиков. Жители Минска приняли участие в различных мирных акциях протеста. Глава МВД Юрий Караев извинился перед пострадавшими во время беспорядков. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из СИЗО.
95571615126
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Белоруссия
Популярные комментарии
Бред какой то! Народ,одумайтесь! Где деньги будете брать на запуск остановленного производства! Думаете Запад поможет? Конечно поможет,закроет все ваши заводы,фабрики,как на Украине!
15 августа, 14:40
Natalia Ponomareva
34201014
Конструктива нет никакого, куча людей бастует, куча дезинформации, провокации, ложь и все хотят перемен, а назад в 90-е никто не хочет?
15 августа, 14:34
Сергей Бизунов
27210012
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