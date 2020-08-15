"В отставку!" Уличные бои в Минске перешли в забастовки

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Белоруссию накрыла волна забастовок. Рабочие БелАЗа, МАЗа и других предприятий вышли на митинги против действий силовиков. Жители Минска приняли участие в различных мирных акциях протеста. Глава МВД Юрий Караев извинился перед пострадавшими во время беспорядков. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из СИЗО.