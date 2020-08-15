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"В отставку!" Уличные бои в Минске перешли в забастовки
Белоруссию накрыла волна забастовок. Рабочие БелАЗа, МАЗа и других предприятий вышли на митинги против действий силовиков. Жители Минска приняли участие в различных мирных акциях протеста. Глава МВД Юрий Караев извинился перед пострадавшими во время беспорядков. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из СИЗО.
Бред какой то! Народ,одумайтесь! Где деньги будете брать на запуск остановленного производства! Думаете Запад поможет? Конечно поможет,закроет все ваши заводы,фабрики,как на Украине!
51
Сергей Бизунов
Конструктива нет никакого, куча людей бастует, куча дезинформации, провокации, ложь и все хотят перемен, а назад в 90-е никто не хочет?
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29
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"В отставку!" Уличные бои в Минске перешли в забастовки
Белоруссию накрыла волна забастовок. Рабочие БелАЗа, МАЗа и других предприятий вышли на митинги против действий силовиков. Жители Минска приняли участиев различных мирных акциях протеста. Глава МВД Юрий Караев извинился перед пострадавшими во время беспорядков. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из СИЗО.
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"В отставку!" Уличные бои в Минске перешли в забастовки
Белоруссию накрыла волна забастовок. Рабочие БелАЗа, МАЗа и других предприятий вышли на митинги против действий силовиков. Жители Минска приняли участие в различных мирных акциях протеста. Глава МВД Юрий Караев извинился перед пострадавшими во время беспорядков. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из СИЗО.
2020-08-15T14:06
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PT3M29S
"В отставку!" Уличные бои в Минске перешли в забастовки
Белоруссию накрыла волна забастовок. Рабочие БелАЗа, МАЗа и других предприятий вышли на митинги против действий силовиков. Жители Минска приняли участие в различных мирных акциях протеста. Глава МВД Юрий Караев извинился перед пострадавшими во время беспорядков. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из СИЗО.
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