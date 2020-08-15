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Умер режиссер и телеведущий Борис Гершт
Режиссер и телеведущий Борис Гершт умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в фейсбуке его коллега Юлия Маврина. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T14:56
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Умер режиссер и телеведущий Борис Гершт

13:52 15.08.2020 (обновлено: 14:56 15.08.2020)
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© Фото : РГИСИПрофессор Борис Иосифович Гершт
Профессор Борис Иосифович Гершт
© Фото : РГИСИ
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Режиссер и телеведущий Борис Гершт умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в фейсбуке его коллега Юлия Маврина.

"Не стало моего любимого мастера... Слов нет описать потерю... Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей", — написала она.

Маврина добавила, что в последние годы Гершт много болел. Причину смерти она не уточнила.
Борис Гершт родился в 1937 году. Окончил ЛГИТМиК и поставил несколько спектаклей в театрах Ленинграда и Петрозаводска.
С 1969-го начал работать на телевидении. За годы работы он создал около двух тысяч передач, в том числе 30 спектаклей и телефильмов.
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