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Умер режиссер и телеведущий Борис Гершт
Режиссер и телеведущий Борис Гершт умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в фейсбуке его коллега Юлия Маврина. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:52
2020-08-15T14:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия