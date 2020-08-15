Российские мусульмане призвали белорусов к миру

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Председатель Cовета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал белорусов к миру и попросил власти прекратить насилие, говорится в обращении муфтия, опубликованном на сайте ДУМ РФ.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

"Я взываю к тем, кто обличен полномочиями государственной власти, в том числе и силовыми, к тем, кто имеет вес и авторитет в среде протестующих, к тем, кто причастен к информационному освещению событий: стремитесь не к дальнейшей конфронтации, не к победе любой ценой, не к триумфу или реваншу", - говорится в сообщении на сайте СМР.

Он отметил, что с большим уважением относится к Александру Лукашенко "за его неизменное стремление строить государство, в первую очередь, социальное и ответственное за экономическое благополучие своего народа, за уважительное и справедливое отношение к чаяниям верующих различных религиозных традиций, за невероятную стойкость и преданность своему служению". Равиль Гайнутдин напомнил, что ранее поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах.

В то же время, по словам муфтия, он в последние дни "с болью в сердце" наблюдал через СМИ за насилием и жестокостью на улицах белорусских городов.

"Нет никаких иллюзий: если раскол будет углубляться и дальше, в этой схватке не будет победивших, а проиграть и потерять можно все. Это побуждает меня, как вашего брата, которому небезразлична судьба Беларуси, призвать вас остановить насилие, найти в себе силы и мужество не углублять нанесенные раны, быть мудрыми и ставить во главу угла ценность мира и согласия прежде всего", - написал Гайнутдин.

Он подчеркнул, что безоговорочная победа и поражение любой из сторон "приведут к проигрышу Беларуси как таковой", а победой станет диалог и общенациональное примирение.

"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне призываю наследников той Победы помнить о главной ее идее: превыше мира нет ничего. Молитвенно желаю всем людям доброй воли, кого достигнет сие послание, мира и милости Всевышнего, силы духа и мудрости, благополучия, безопасности и любви", - заключил муфтий.