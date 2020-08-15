Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200815/1575824942.html
Российские мусульмане призвали белорусов к миру
Председатель Cовета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал белорусов к миру и попросил власти... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:20
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
религия
новости - религия и мировоззрение
александр лукашенко
равиль гайнутдин
белоруссия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155738/73/1557387386_0:132:2560:1572_1400x0_80_0_0_4f24f69fdb25c9c63f4107c96478a3b8.jpg
https://ria.ru/20200814/1575801874.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155738/73/1557387386_0:132:2560:1572_1400x0_80_0_0_4f24f69fdb25c9c63f4107c96478a3b8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155738/73/1557387386_145:0:2417:1704_1400x0_80_0_0_25d6b1e8f3450e6f1df971f1dcf4bd89.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155738/73/1557387386_429:0:2133:1704_1400x0_80_0_0_21141db6523eb62500e87f17d71b6e24.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, равиль гайнутдин, белоруссия, общество

Российские мусульмане призвали белорусов к миру

13:20 15.08.2020
565
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Председатель Cовета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал белорусов к миру и попросил власти прекратить насилие, говорится в обращении муфтия, опубликованном на сайте ДУМ РФ.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
"Я взываю к тем, кто обличен полномочиями государственной власти, в том числе и силовыми, к тем, кто имеет вес и авторитет в среде протестующих, к тем, кто причастен к информационному освещению событий: стремитесь не к дальнейшей конфронтации, не к победе любой ценой, не к триумфу или реваншу", - говорится в сообщении на сайте СМР.
Он отметил, что с большим уважением относится к Александру Лукашенко "за его неизменное стремление строить государство, в первую очередь, социальное и ответственное за экономическое благополучие своего народа, за уважительное и справедливое отношение к чаяниям верующих различных религиозных традиций, за невероятную стойкость и преданность своему служению". Равиль Гайнутдин напомнил, что ранее поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах.
В то же время, по словам муфтия, он в последние дни "с болью в сердце" наблюдал через СМИ за насилием и жестокостью на улицах белорусских городов.
"Нет никаких иллюзий: если раскол будет углубляться и дальше, в этой схватке не будет победивших, а проиграть и потерять можно все. Это побуждает меня, как вашего брата, которому небезразлична судьба Беларуси, призвать вас остановить насилие, найти в себе силы и мужество не углублять нанесенные раны, быть мудрыми и ставить во главу угла ценность мира и согласия прежде всего", - написал Гайнутдин.
Он подчеркнул, что безоговорочная победа и поражение любой из сторон "приведут к проигрышу Беларуси как таковой", а победой станет диалог и общенациональное примирение.
"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне призываю наследников той Победы помнить о главной ее идее: превыше мира нет ничего. Молитвенно желаю всем людям доброй воли, кого достигнет сие послание, мира и милости Всевышнего, силы духа и мудрости, благополучия, безопасности и любви", - заключил муфтий.
Ранее патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел в среду на пресс-конференции призвал сограждан "к миру, возможному диалогу и согласию".
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018
14 августа, 18:38Религия и мировоззрение
Патриарший экзарх Белоруссии распорядился молиться во всех храмах о мире
53200011
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЛукашенкоРавиль ГайнутдинБелоруссияОбщество
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Патриарх Кирилл призвал власть и общество в Белоруссии к диалогу
Полиция
МВД раскрыло схему вывода миллиардов рублей за рубеж
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске
Лукашенко допустил изменения в составе правительства Белоруссии
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Петросян пожаловался на отмену концертов
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В России произвели первую партию вакцины от коронавируса
Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии
Белоголовый орлан в США
В Мичигане орлан сбил правительственный беспилотник
Пляжный отдых в Сочи
Эксперты рассказали, где туристы планируют провести новогодние каникулы
Телеведущая Елена Малышева
"Коммунисты России" призвали не пускать Малышеву в страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле сообщили подробности разговора Путина с Лукашенко
Профессор Борис Иосифович Гершт
Умер режиссер и телеведущий Борис Гершт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния