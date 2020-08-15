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Калужская область
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Рыбный комбинат построят в индустриальном парке "Ворсино" под Калугой
Строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО "Старомихайловский РПК" стартовало в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, объем инвестиций... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T11:03
калужская область
калужская область
экономика
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353
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калужская область, экономика

Рыбный комбинат построят в индустриальном парке "Ворсино" под Калугой

11:03 15.08.2020
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© РИА Новости / Игорь Чуприн / Перейти в фотобанкШпроты
Шпроты
© РИА Новости / Игорь Чуприн
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Шпроты. Архивное фото
КАЛУГА, 15 авг – РИА Новости. Строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО "Старомихайловский РПК" стартовало в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, объем инвестиций составит около 600 миллионов рублей, сообщило правительство региона.
"На рыбоперерабатывающем комбинате будут производить рыбные консервы и деликатесную продукцию как из общедоступных, так и из ценных пород рыб и морепродуктов. Сырье предполагается закупать в основном у российских рыбодобывающих предприятий, а также у экспортеров Марокко, Китая, Японии, Кореи", - говорится в сообщении.
Планируемый объем инвестиций по проекту составит 600 миллионов рублей. На предприятии планируется создать до 100 рабочих мест.
На торжественной церемонии запуска строительства врио губернатора Калужской области Владислав Шапша отметил, что этому событию предшествовала большая работа значительного количества людей и решимость инвестора.
"Это новые инвестиции в экономику Калужской области, это новые рабочие места, а самое главное – возможность людям работать, зарабатывать и хоть немного делать жизнь свою и своих близких лучше. У нас сегодня в области на территории индустриальных парков реализуется 117 инвестиционных проектов, 78 предприятий уже построено и создано в общей сложности 22 тысячи рабочих мест", – сказал он.
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В свою очередь гендиректор ООО "Старомихайловский РПК" поблагодарил руководство области за сотрудничество. "Впоследствии это будет серьезное рыбоперерабатывающее предприятие. Здесь расположатся: консервное производство, цех кулинарии, экспериментальные цеха; цех переработки, где будет производиться и фасовка рыбной продукции, и копчение, и соление. Широкий спектр товаров будет поступать в предприятия торговли области по доступной, надеюсь, цене. Думаю, что жители это должны оценить", - заявил Евдокимов.
Сообщается, что в планах руководства компании - реализация второго инвестиционного проекта по строительству низкотемпературного склада. Для этих целей уже создано общество с ограниченной ответственностью "Ворсино Айс". Предполагается, что площадь складских помещений составит более 10 тысяч квадратных метров. Здесь можно будет хранить более 35 тысяч тонн мороженой продукции. Планируемый размер инвестиций по проекту составит около 2 миллиардов рублей. В дальнейшем также планируется строительство цеха по переработке рыбной продукции.
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