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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200815/1575821322.html
В России началось производство вакцины от коронавируса
Минздрав сообщил о начале производства российской вакцины от COVID-19. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:07
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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https://ria.ru/20200814/1575785257.html
https://ria.ru/20200814/1575811618.html
Поздравляю Россиян!
308
а вот и третья фаза испытаний , через годик можно будет посмотреть на результаты
274
72
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России началось производство вакцины от коронавируса

11:02 15.08.2020 (обновлено: 13:07 15.08.2020)
27189
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Минздрав сообщил о начале производства российской вакцины от COVID-19.
Препарат разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
14 августа, 14:05Распространение нового коронавируса
В Минздраве прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине
Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19. Вакцина получила название "Спутник V".
В создание препарата также вложился Российский фонд прямых инвестиций. Его руководитель Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
По информации из Государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.
Президент США Дональд Трамп
14 августа, 23:48Распространение нового коронавируса
Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.
В ведомстве также анонсировали публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают — "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
6512888621055
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Поздравляю Россиян!
15 августа, 11:07
Михаил Морданов
12013313249
а вот и третья фаза испытаний , через годик можно будет посмотреть на результаты
15 августа, 11:07
F-16 Viper
1871112271
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