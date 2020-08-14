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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575768553.html
Мурашко анонсировал публикацию исследований вакцины от коронавируса
Данные о доклинических и клинических исследованиях новой вакцины от коронавируса будут опубликованы в ближайшее время, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T08:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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На созданий и клинические испытания нужно 3-5 лет а тут за пару месяцев вакцина готова! Это вообще не возможно .
16
Вот точно так же мы когда-то первыми, якобы, изобрели мобильный телефон! Просто из дерева его выпилили, покрасили в черный цвет и гвоздь вместо антенны приделали. Главное, не результат, а возможность заявить - кукареку, мы первые!!! Для истории. Для отчетности. Для пафоса, для понтов. Чтобы граждане и дальше хвалили власть, которая их обдирает.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко

Мурашко анонсировал публикацию исследований вакцины от коронавируса

08:05 14.08.2020 (обновлено: 08:45 14.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Данные о доклинических и клинических исследованиях новой вакцины от коронавируса будут опубликованы в ближайшее время, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В ближайшие дни, возможно, к понедельнику", — уточнил министр.

Он отметил, что критика новой российской вакцины во многом связана с тем, "что нужно больше данных получить по исследованиям", добавив, что не все знают, что "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".
Также Мурашко заверил, что клинические исследования будут продолжаться.
Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который вместе с партнерами инвестировал четыре миллиарда рублей в его производство. Вакцина получила название "Спутник V".
По информации из Государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.
Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
9350025
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мурашко
Популярные комментарии
На созданий и клинические испытания нужно 3-5 лет а тут за пару месяцев вакцина готова! Это вообще не возможно .
14 августа, 08:22
Dungeon Keeper
430009
Вот точно так же мы когда-то первыми, якобы, изобрели мобильный телефон! Просто из дерева его выпилили, покрасили в черный цвет и гвоздь вместо антенны приделали. Главное, не результат, а возможность заявить - кукареку, мы первые!!! Для истории. Для отчетности. Для пафоса, для понтов. Чтобы граждане и дальше хвалили власть, которая их обдирает.
14 августа, 08:42
МНМихаил Николанко
210009
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