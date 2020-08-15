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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200815/1575820441.html
В Москве выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 695, Санкт-Петербурге — 162, Свердловской области — 158, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767444_0:231:3122:1987_1400x0_80_0_0_a69599119c0f6176e458e4092073a764.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, свердловская область, санкт-петербург

В Москве выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом

10:35 15.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный врач Василий Михайлов (справа) в коридоре Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Главный врач Василий Михайлов (справа) в коридоре Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 695, Санкт-Петербурге — 162, Свердловской области — 158, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 695, 2. Санкт-Петербург - 162, 3. Свердловская область - 158", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСвердловская областьСанкт-Петербург
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