Сладкая жизнь: лучшие ягодные места Подмосковья

Ягодная пора в Московской области не ограничивается летом — последнюю ягоду, клюкву, здесь собирают с середины сентября по октябрь. Мы нанесли на карту лучшие ягодные места Подмосковья. Вооружайтесь неглубокими ящиками, корзинами, ведрами и отправляйтесь в лес на поиски натурального лакомства. Специалисты говорят, что в ясный день лучше всего это делать утром, когда спадет роса.