Ягодная пора в Московской области не ограничивается летом — последнюю ягоду, клюкву, здесь собирают с середины сентября по октябрь. Мы нанесли на карту лучшие ягодные места Подмосковья. Вооружайтесь неглубокими ящиками, корзинами, ведрами и отправляйтесь в лес на поиски натурального лакомства. Специалисты говорят, что в ясный день лучше всего это делать утром, когда спадет роса.
https://ria.ru/20200815/1575820150.html
Сладкая жизнь: лучшие ягодные места Подмосковья
Ягодная пора в Московской области не ограничивается летом — последнюю ягоду, клюкву, здесь собирают с середины сентября по октябрь. Мы нанесли на карту лучшие... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:31
2020-08-15T10:31
малина
московская область (подмосковье)
ягоды
клюква
досуг
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575819873_1:0:1000:562_1400x0_80_0_0_c51d7ca0d23e95b1b7d3d6370c15e183.png
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575819873_1:0:1000:562_1400x0_80_0_0_c51d7ca0d23e95b1b7d3d6370c15e183.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575819873_126:0:875:562_1400x0_80_0_0_55e0de78454397e1b3dc3d2cf3f87918.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575819873_219:0:781:562_1400x0_80_0_0_a07a5e52beff6544c2f092d0151e2775.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, малина, московская область (подмосковье), ягоды, клюква, досуг, инфографика