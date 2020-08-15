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Сладкая жизнь: лучшие ягодные места Подмосковья
Ягодная пора в Московской области не ограничивается летом — последнюю ягоду, клюкву, здесь собирают с середины сентября по октябрь. Мы нанесли на карту лучшие... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:31
малина
московская область (подмосковье)
ягоды
клюква
досуг
инфографика
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575819873_1:0:1000:562_1400x0_80_0_0_c51d7ca0d23e95b1b7d3d6370c15e183.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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инфографика, малина, московская область (подмосковье), ягоды, клюква, досуг, инфографика

Сладкая жизнь: лучшие ягодные места Подмосковья

10:31 15.08.2020
37
Ягодная пора в Московской области не ограничивается летом — последнюю ягоду, клюкву, здесь собирают с середины сентября по октябрь. Мы нанесли на карту лучшие ягодные места Подмосковья. Вооружайтесь неглубокими ящиками, корзинами, ведрами и отправляйтесь в лес на поиски натурального лакомства. Специалисты говорят, что в ясный день лучше всего это делать утром, когда спадет роса.
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МалинаМосковская область (Подмосковье)ЯгодыКлюкваДосугИнфографика
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