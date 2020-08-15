Абэ заявил, что Япония не допустит повторения ужасов Второй мировой войны

"На прошлой войне наша страна потеряла более 3 миллионов жизней. Сегодня, через 75 лет со дня окончания войны, мы не забываем, что мир и наше процветание построены на тех жертвах, которые принесли погибшие во время войны. Все 75 лет после войны наша страна идет путем мира. Клятву сделать так, чтобы не повторились впредь ужасы войны, мы пронесем с собой и дальше. Наша страна под флагом активного пацифизма вместе с мировым сообществом будет играть еще большую роль для решения проблем, стоящих перед миром", - сказал премьер-министр. Трансляция церемонии шла по теле- и интернет-каналам.