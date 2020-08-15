Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200815/1575815697.html
Абэ заявил, что Япония не допустит повторения ужасов Второй мировой войны
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии по случаю 75-летия объявления императором о выходе страны из Второй мировой войны заявил, что Япония по-прежнему... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T07:55
синдзо абэ
вторая мировая война (1939-1945)
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/87/1558328735_0:0:2356:1325_1400x0_80_0_0_c88994c61007958f757d78384ccf70f6.jpg
https://ria.ru/20200815/1575815045.html
"Ужасы" второй мировой войны у Японии заключаются в том что они проиграли.. для США например сплошные ништяки, и конечно повторить это они не против, другой вопрос, что у Японии нет уже сил чтобы реабилитороваться, не те самураи уже, ну и хорошо 👍
10
21
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/87/1558328735_0:0:2356:1325_1400x0_80_0_0_c88994c61007958f757d78384ccf70f6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155832/87/1558328735_0:0:2300:1725_1400x0_80_0_0_b3d40f505f86dd1ac32c3443859ff59d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155832/87/1558328735_84:0:1809:1725_1400x0_80_0_0_8385dc30db0e36b93f4aef6914a53c8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
синдзо абэ, вторая мировая война (1939-1945), япония, в мире

Абэ заявил, что Япония не допустит повторения ужасов Второй мировой войны

07:55 15.08.2020
2065
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии по случаю 75-летия объявления императором о выходе страны из Второй мировой войны заявил, что Япония по-прежнему привержена идеям пацифизма и продолжит идти путем мирного разрешения проблем.
"На прошлой войне наша страна потеряла более 3 миллионов жизней. Сегодня, через 75 лет со дня окончания войны, мы не забываем, что мир и наше процветание построены на тех жертвах, которые принесли погибшие во время войны. Все 75 лет после войны наша страна идет путем мира. Клятву сделать так, чтобы не повторились впредь ужасы войны, мы пронесем с собой и дальше. Наша страна под флагом активного пацифизма вместе с мировым сообществом будет играть еще большую роль для решения проблем, стоящих перед миром", - сказал премьер-министр. Трансляция церемонии шла по теле- и интернет-каналам.
В субботу Япония отмечает 75-ю годовщину с того дня, когда император Японии Хирохито объявил об выходе страны из Второй мировой войны, что стало фактическим признанием поражения Японии.
В этом году памятная церемония проходит в сокращенном виде из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В зале находятся 540 человек – это около одной десятой от числа присутствующих в обычные годы.
Нарухито
Вчера, 06:50
Император Японии покаялся за политику Токио во время Второй мировой войны
26272038
Обсудить 21
Синдзо АбэВторая мировая война (1939-1945)ЯпонияВ мире
Популярные комментарии
"Ужасы" второй мировой войны у Японии заключаются в том что они проиграли.. для США например сплошные ништяки, и конечно повторить это они не против, другой вопрос, что у Японии нет уже сил чтобы реабилитороваться, не те самураи уже, ну и хорошо 👍
15 августа, 07:59
Александр Закупин
1000000
Рекомендуем
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
Нарухито
Император Японии покаялся за политику Токио во время Второй мировой войны
Полиция Украины охраняет здание посольства России в Киеве во время митинга в поддержку Надежды Савченко в марте 2016 года
Обвиняемого в нападении на посольство России избили на границе с Крымом
Молодые люди на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
Власти Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт этим летом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Наталья Штурм назвала "роковую ошибку" Валентины Легкоступовой
Православный крест
Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
Монета Банка России, посвященная Курильской десантной операции
Японцев возмутила посвященная Курилам пятирублевая монета
Звезда на шпиле Спасской башни Московского Кремля
Америка заплатит высокую цену за игнорирование реальной России
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Монета Банка России, посвященная Курильской десантной операции
В Сети ответили японцам, возмутившимся из-за российской монеты
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Друг Легкоступовой рассказал о внезапной реакции мужа певицы на ее смерть
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ответили на предложение Путина о проведении онлайн-саммита
Кадр из фильма Симпсоны в кино
Мардж Симпсон "разозлило" сравнение ее голоса с голосом напарницы Байдена
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния