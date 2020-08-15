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Туризм
https://ria.ru/20200815/1575814899.html
Эксперты рассказали, где туристы планируют провести новогодние каникулы
В июле и августе российские путешественники начали покупать билеты на период новогодних праздников, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:52
дубай
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симферополь
лиссабон (город)
рим
бангкок
сочи
владивосток
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минеральные воды
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дубай
инсбрук
симферополь
лиссабон (город)
рим
бангкок
сочи
владивосток
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минеральные воды
афины
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Эксперты рассказали, где туристы планируют провести новогодние каникулы

13:52 15.08.2020
1130
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В июле и августе российские путешественники начали покупать билеты на период новогодних праздников, сообщает Туту.ру.
По данным аналитического центра сервиса путешествий, сейчас ситуация с бронированием билетов на зимние каникулы выглядит так: 25 процентов опрошенных планируют полететь за рубеж, 75 процентов - настроены на отдых в России.
Наибольшей популярностью пользуются билеты из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. Также пользователей интересуют Красноярск и Владивосток.
Среди зарубежных направлений респонденты рассматривают возможность поездки в города, об открытии авиасообщения с которыми еще официально не сообщалось. Это Рим, Афины, Ереван, Лиссабон, Бангкок, Дубай, Инсбрук, Прага.
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