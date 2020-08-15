https://ria.ru/20200815/1575814563.html
Обвиняемого в нападении на посольство России избили на границе с Крымом
В Херсонской области избили украинского националиста Владимира Кошовенко, который проходит по делу о нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года. О РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T05:41
2020-08-15T10:46
владимир кошовенко
ситуация на украине
геническ
следственный комитет россии (ск рф)
херсонская область
республика крым
киев
в мире
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Илья Гольдман
Дуй в Карпаты, дикий селюк! Херсонская область населена РУССКИМИ!
1243
sizif8
Трудно быть оккупантом в своей стране.
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53
геническ
херсонская область
республика крым
киев
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир кошовенко, ситуация на украине, геническ, следственный комитет россии (ск рф), херсонская область , республика крым, киев, в мире
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
В Херсонской области
избили украинского националиста Владимира Кошовенко
, который проходит по делу о нападении на посольство России в Киеве
в марте 2016 года. О случившемся сам Кошевенко рассказал на Facebook
.
По словам радикала, он вместе с братом отдыхал в курортном городе Геническ
, где "нет украинской символики".
Кошовенко заявил, что ему, "красавчику с чубом на голове", разговаривающему на "родном соловьином", пришлось ловить взгляды. По его словам, он ощущал себя "чужаком в родной стране".
Националист предположил, что это, а также "ненависть молодых людей ко всему проукраинскому, к Украине", стало причиной нападения на него местной молодежи.
"Рекомендую всем, кто будет ехать в такие места, брать с собой средства защиты, такие как пистолет или газовый баллончик. Может, так обезопасите себя от пророссийского населения", — заявил Кошовенко.
Он также выразил сожаление из-за того, что не увидел в городе "ни одного офиса" украинских националистических организаций.
Нападение на российское посольство в Киеве в 2016 году
В сентябре 2019 года российские следователи заочно предъявили обвинение Кошовенко в нападении на посольство России в Киеве, произошедшем в марте 2016-го. Националисту заочно вменяется статья "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В октябре 2019 года радикал разместил на Facebook запись с комментарием на предъявленное обвинение, где похвастался тем, что стал "врагом России".
Как отметили в СК
, из-за Кошовенко и других погромщиков порядок работы посольства оказался "грубо нарушен", а российскому имуществу причинен "значительный материальный ущерб".
Кроме того, в 2018 году, по данным СМИ, радикалы, среди которых был Кошовенко, ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, напали на сотрудников и демонстративно сожгли флаг России.