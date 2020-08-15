Обвиняемого в нападении на посольство России избили на границе с Крымом

Полиция Украины охраняет здание посольства России в Киеве во время митинга в поддержку Надежды Савченко в марте 2016 года. Архивное фото

Полиция Украины охраняет здание посольства России в Киеве во время митинга в поддержку Надежды Савченко в марте 2016 года

По словам радикала, он вместе с братом отдыхал в курортном городе Геническ , где "нет украинской символики".

Кошовенко заявил, что ему, "красавчику с чубом на голове", разговаривающему на "родном соловьином", пришлось ловить взгляды. По его словам, он ощущал себя "чужаком в родной стране".

Националист предположил, что это, а также "ненависть молодых людей ко всему проукраинскому, к Украине", стало причиной нападения на него местной молодежи.

"Рекомендую всем, кто будет ехать в такие места, брать с собой средства защиты, такие как пистолет или газовый баллончик. Может, так обезопасите себя от пророссийского населения", — заявил Кошовенко.

Он также выразил сожаление из-за того, что не увидел в городе "ни одного офиса" украинских националистических организаций.

Нападение на российское посольство в Киеве в 2016 году

В сентябре 2019 года российские следователи заочно предъявили обвинение Кошовенко в нападении на посольство России в Киеве, произошедшем в марте 2016-го. Националисту заочно вменяется статья "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В октябре 2019 года радикал разместил на Facebook запись с комментарием на предъявленное обвинение, где похвастался тем, что стал "врагом России".

Как отметили в СК , из-за Кошовенко и других погромщиков порядок работы посольства оказался "грубо нарушен", а российскому имуществу причинен "значительный материальный ущерб".