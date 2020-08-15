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Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
Священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса после сделанного им замечания о русской музыке. Об этом он сам... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T03:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на украине, украина, в мире

Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"

03:45 15.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПравославный крест
Православный крест
© РИА Новости / Илья Питалев
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Православный крест. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса после сделанного им замечания о русской музыке. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook.
Конфликт, как утверждает Винник, произошел 12 августа в автобусе, следовавшем по маршруту Ивано-Франковск – Долина. Священнослужитель сделал водителю замечание, чтобы тот выключил русскую музыку.
"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - написал Винник.
Он пожаловался, что не смог сфотографировать водителя и номер автобуса, так как у него разрядился телефон.
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18 июля 2019, 08:00
Полгода на изучение "мовы". Сколько раз проваливалась украинизация
Ранее украинская волонтерка Ярина Черногуз рассказала об инциденте, произошедшем в автобусе Луцк – Киев. Во время поездки она потребовала, чтобы водитель выключил сериал на русском языке, но тот отказался и предложил ей спросить мнение остальных пассажиров. Большинство промолчали в ответ, а одна женщина заявила, что ей безразлично, на каком языке сериал, и назвала девушек убийцами, которые ездят на войну.
В итоге Черногуз и ее спутница вышли посреди трассы и добрались до Киева автостопом.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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