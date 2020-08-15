Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Священника так называемой Православной церкви Священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса после сделанного им замечания о русской музыке. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook

Конфликт, как утверждает Винник, произошел 12 августа в автобусе, следовавшем по маршруту Ивано-Франковск – Долина. Священнослужитель сделал водителю замечание, чтобы тот выключил русскую музыку.

"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - написал Винник.

Он пожаловался, что не смог сфотографировать водителя и номер автобуса, так как у него разрядился телефон.

Ранее украинская волонтерка Ярина Черногуз рассказала об инциденте, произошедшем в автобусе Луцк – Киев . Во время поездки она потребовала, чтобы водитель выключил сериал на русском языке, но тот отказался и предложил ей спросить мнение остальных пассажиров. Большинство промолчали в ответ, а одна женщина заявила, что ей безразлично, на каком языке сериал, и назвала девушек убийцами, которые ездят на войну.

В итоге Черногуз и ее спутница вышли посреди трассы и добрались до Киева автостопом.