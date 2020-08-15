Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН

"Результаты голосования СБ ООН по резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана показывают вновь изоляцию США. Послание Совета: нет односторонним действиям", - написал Тахт-Раванчи в Twitter .

Постпред также назвал попытку США продлить санкционные меры незаконной, в связи с чем она была "отвергнута международным сообществом".