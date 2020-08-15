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Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
Результаты голосования Совета Безопасности ООН по резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана демонстрируют изоляцию США, заявил постоянный... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T03:17
маджид тахт-раванчи
совет безопасности оон
иран
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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маджид тахт-раванчи, совет безопасности оон, иран, сша, в мире

Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН

03:17 15.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Результаты голосования Совета Безопасности ООН по резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана демонстрируют изоляцию США, заявил постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. За резолюцию проголосовали США и Доминиканская Республика, против были Россия и Китай, воздержались 11 членов СБ. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. Согласно проекту отклоненной резолюции, Совет Безопасности принял бы решение, что ряд положений принятой ранее резолюции 2231 (регламентировавшей создание СВПД) независимо от указанного срока их действия "продолжат применяться, пока Совет Безопасности не решит обратного".

"Результаты голосования СБ ООН по резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана показывают вновь изоляцию США. Послание Совета: нет односторонним действиям", - написал Тахт-Раванчи в Twitter.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
10 августа, 10:24
Иран назвал проект резолюции США по оружейному эмбарго угрозой СБ ООН
Постпред также назвал попытку США продлить санкционные меры незаконной, в связи с чем она была "отвергнута международным сообществом".
Постпред США при ООН Келли Крафт после голосования по резолюции заявила, что Вашингтон в ближайшие дни начнет запуск процедуры восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231. Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против ИРИ на тот случай, если Иран не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
6 августа, 11:30
Китай выступил против продления оружейного эмбарго в отношении Ирана
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Маджид Тахт-РаванчиСовет Безопасности ООНИранСШАВ мире
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