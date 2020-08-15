https://ria.ru/20200815/1575812703.html
Киев отверг причастность украинцев к дестабилизации ситуации в Белоруссии
МИД Украины отрицает причастность граждан страны к дестабилизации ситуации в Белоруссии, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T01:14
2020-08-15T01:14
протесты в белоруссии
ситуация на украине
белоруссия
украина
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575812140.html
https://ria.ru/20200814/1575811777.html
Ярослав Погодин
Так то президент Беларуси акцентировал внимание на тех граждан Украины кто сейчас использует технологии переворота на Украине 2014 года в отношении Беларуси, а не на всех украинцев
15
6
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575772958_0:5:3623:2043_1400x0_80_0_0_770deaca8126517800222f20fdbb2859.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, белоруссия, украина, в мире
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. МИД Украины
отрицает причастность граждан страны к дестабилизации ситуации в Белоруссии
, сообщается на сайте ведомства
.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что заводилами уличных протестов в Минске
являются люди из-за рубежа. По его словам, в страну "уже понаехали из Польши
, Голландии
, Украины
".
"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство обеспокоено заявлениями руководства Белоруссии об участии граждан Украины в организации протестов в связи с результатами президентских выборов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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