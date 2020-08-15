Киев отверг причастность украинцев к дестабилизации ситуации в Белоруссии

"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - говорится в сообщении.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.