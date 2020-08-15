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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575812703.html
Киев отверг причастность украинцев к дестабилизации ситуации в Белоруссии
МИД Украины отрицает причастность граждан страны к дестабилизации ситуации в Белоруссии, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T01:14
протесты в белоруссии
ситуация на украине
белоруссия
украина
в мире
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Так то президент Беларуси акцентировал внимание на тех граждан Украины кто сейчас использует технологии переворота на Украине 2014 года в отношении Беларуси, а не на всех украинцев
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, белоруссия, украина, в мире

Киев отверг причастность украинцев к дестабилизации ситуации в Белоруссии

01:14 15.08.2020
1257
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции протеста в Минске
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. МИД Украины отрицает причастность граждан страны к дестабилизации ситуации в Белоруссии, сообщается на сайте ведомства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заводилами уличных протестов в Минске являются люди из-за рубежа. По его словам, в страну "уже понаехали из Польши, Голландии, Украины".
"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ведомство обеспокоено заявлениями руководства Белоруссии об участии граждан Украины в организации протестов в связи с результатами президентских выборов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииСитуация на УкраинеБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так то президент Беларуси акцентировал внимание на тех граждан Украины кто сейчас использует технологии переворота на Украине 2014 года в отношении Беларуси, а не на всех украинцев
15 августа, 01:23
Ярослав Погодин
1500000
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