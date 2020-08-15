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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575812270.html
Украина выразила сожаление из-за передачи Белоруссией задержанных россиян
Украина "с сожалением" воспринимает решение Белоруссии передать России 32 задержанных граждан, Киев ожидал "более юридически корректного и взвешенного решения", РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:39
протесты в белоруссии
россия
ситуация на украине
белоруссия
украина
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, ситуация на украине, белоруссия, украина, в мире

Украина выразила сожаление из-за передачи Белоруссией задержанных россиян

00:47 15.08.2020 (обновлено: 04:39 15.08.2020)
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Украина "с сожалением" воспринимает решение Белоруссии передать России 32 задержанных граждан, Киев ожидал "более юридически корректного и взвешенного решения", передает в пятницу офис президента страны.
Генпрокуратура ранее в пятницу сообщила, что задержанные ранее на территории Белоруссии 32 российских гражданина возвращены в Россию.
"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера". Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - передает пресс-служба офиса президента в Telegram.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
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Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что их судьба будет решаться на основе соглашений, в которых участвуют Белоруссия, Россия и Украина.
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