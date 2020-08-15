Украина выразила сожаление из-за передачи Белоруссией задержанных россиян

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера". Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - передает пресс-служба офиса президента в Telegram.