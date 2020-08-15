В МИД Украины оценили передачу Белоруссией Москве задержанных россиян

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Выдача Минском Москве задержанных ранее граждан России еще не означает "конец истории", заявил в пятницу замглавы министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.
Генпрокуратура РФ ранее в пятницу сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь.
"Украинская сторона (прежде всего, центральный компетентный орган Украины по вопросам экстрадиции) приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (в конце концов, есть еще Интерпол)", - написал Енин в Facebook.
Замглавы МИД напомнил о принципе взаимности и отметил, что "он часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции". "К слову, Белоруссия (как пограничная с нами страна) занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции среди всех международных партнеров Украины", - подчеркнул он.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что их судьба будет решаться на основе соглашений, в которых участвуют Белоруссия, Россия и Украина.
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