В МИД Украины оценили передачу Белоруссией Москве задержанных россиян

"Украинская сторона (прежде всего, центральный компетентный орган Украины по вопросам экстрадиции) приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (в конце концов, есть еще Интерпол)", - написал Енин в Facebook.