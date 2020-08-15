На Ставрополье разгорелся этнический конфликт из-за гибели школьницы

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Несколько дней в селе Кочубеевском Ставропольского края не утихают волнения. Жители требуют выселить из поселка цыган. Повод — ДТП, в котором погибла пятнадцатилетняя школьница. За рулем сбившей ее "шестерки" сидел подросток — представитель народности рома. По словам местных, в то утро он устроил уличные гонки с двумя приятелями постарше, но не справился с управлением. Девушка скончалась на месте. У нее было онкологическое заболевание, но не так давно наступила ремиссия.

"Страшно ходить по улицам"

ДТП случилось 13 августа на выезде из села. Света (имя изменено) только вышла из магазина и направлялась домой. На записи с регистратора видно, как на дороге появились три машины — двигались явно с превышением скорости. Водитель белой "шестерки" решил обогнать друга, однако не справился с управлением. Автомобиль будто специально вырулил в сторону девушки. Удар был такой силы, что ее отбросило, как тряпичную куклу. Водитель подбежал к лежащей на асфальте школьнице, пощупал пульс, потом взял что-то из машины и убежал. У тела остались только его друзья. Впрочем, скорую вызвали не они — случайные прохожие.

Скриншот видеозаписи с камеры наблюдения Скриншот видеозаписи с камеры наблюдения

Довольно быстро выяснилось: за рулем "шестерки" сидел 16-летний цыган Александр (имя изменено). Естественно, прав у него не было. Машину две недели назад купил за бесценок — как лом. Задержали его в тот же день. Бегство с места ДТП парень объяснил… испугом.

Пока несовершеннолетнего участника уличных гонок опрашивали следователи, местные жители — порядка трехсот человек — собрались на народный сход. К толпе вышел начальник отделения полиции. "Уголовное дело возбуждено, человек задержан, у нас имеется доказательная база его причастности к преступлению", — попытался утихомирить кочубеевцев полковник. Но его слова и спокойный тон только подлили масла в огонь. "Выселять! Выселять!" — скандировала толпа. Кто-то заикнулся даже о самосуде.

Люди объясняют: ДТП переполнило чашу терпения. "Постоянно вижу несовершеннолетних цыган за рулем, — рассказала одна из жительниц Кочубеевского. — Они где-то берут развалюхи и гоняют под сотню километров. Страшно по улицам ходить. А пару месяцев назад другой представитель общины изнасиловал девушку — прямо в кондитерской среди бела дня. Это небольшое заведение, охраны нет. Парень приставил к виску кассира зажигалку в виде пистолета (по другой версии, это был муляж оружия. — Прим. ред.) и, воспользовавшись испугом жертвы, надругался над ней".

В администрации села информацию подтвердили: "Этот мужчина задержан, ведется следствие". Жалуются местные жительницы и на хамское поведение цыган. "Когда мимо проходишь, обязательно крикнут вслед непристойность. Однажды мне юбку задрали".

Были и другие серьезные инциденты. К примеру, не так давно представитель общины избил директора центра занятости. Причем тоже утром — прямо на парковке. Ему, по словам главы села, уже вынесли приговор — два года условно.

"У вас свои законы, у нас — свои"

Кочубеевское — село большое и многонациональное. Проживает здесь почти тридцать тысяч человек: армяне, греки, ногайцы, украинцы. Цыган — меньше одного процента. Глава администрации населенного пункта Виталий Дудулад признает: "Проблемы с некоторыми представителями ромов есть". "С теми, кто живет здесь давно, еще со времен СССР, никогда разногласий не возникало. Они все были трудоустроены, работали в совхозах, дети ходили в школу. А в 2002-м к нам переселились несколько цыганских семей с Кавказа. С ними общий язык не найти, дети, к примеру, школу практически не посещают. Мы пытаемся поговорить с родителями, но в ответ слышим, что они живут по цыганским законам, в 12-13 лет подростки создают семью, учиться им не нужно. Мы убеждаем, что по российским они должны окончить хотя бы девять классов. Однако на все один ответ: "У вас свои законы, у нас — свои".

— Ранее от местных жителей поступали жалобы на цыган?

— Неоднократно. В основном на нарушение правопорядка в вечернее время. С представителями этих семей мы регулярно беседуем. Сразу после аварии собрали в администрации совещание, пригласили и родственников виновника ДТП. Но они не пришли. В пятницу уже районная администрация провела расширенный этнический совет всех диаспор. Позвали вновь и эти семьи — они получили уведомление под роспись.

© Старница СУ СКР по Ставропольскому краю во ВКонтакте Задержание водителя, совершившего наезд на девочку и скрывшегося с места ДТП в Кочубеевском районе © Старница СУ СКР по Ставропольскому краю во ВКонтакте Задержание водителя, совершившего наезд на девочку и скрывшегося с места ДТП в Кочубеевском районе

По словам Виталия Дудулада, для Кочубеевского гибель девушки — огромное горе. "Мы ведь все здесь друг друга знаем, как родные. И я понимаю негодование людей. Но нельзя выселять таких же граждан России. Они живут у нас официально, дома — в собственности. Проблемы надо решать в правовом поле".

"Никогда не говорила о своем заболевании"

В соцсетях сельчане оставляют соболезнования. Школьницу знали многие. "Сегодня утром видела ее маму, сидящую на земле на месте гибели дочери… Не смогла сдержать слез". "Не представляю, что чувствуют ее родственники, близкие. Это такая боль..."

Знакомые родителей рассказали: Света — поздний ребенок. И очень долгожданный. "На долю семьи выпало много несчастий. Несколько лет назад выяснилось, что у девочки онкологическое заболевание. Возили лечиться в Москву. Болезнь начала отступать, наметилась ремиссия. Ее родных — мать, отца, двух старших братьев — безумно жалко".

Одноклассницы Светы поделились, что, несмотря на проблемы со здоровьем, она занималась танцами и тхэквондо. И никогда не говорила о заболевании. "Ребята иногда спрашивали, какой именно у нее диагноз. Но она уходила от разговора".

Про Александра известно немного. По словам главы села, он стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Но не из-за правонарушений, а потому, что не посещает школу. Машину, как объяснил один из членов цыганской общины, молодой человек не взял у родителей, а купил. "Его и братьев воспитывает мама. Отец утонул несколько лет назад. Этим летом Саша с матерью устроились собирать яблоки в местные сады. На полученные деньги парень приобрел у какого-то старика разваливающуюся "шестерку". Вроде как две недели назад".

"Отмазывать молодого человека никто не собирается, — уверяет представитель общины. — В интернете пишут, что он из обеспеченной семьи и его скоро выпустят. Это все бред: семья очень бедная. Да и все понимают: то, что совершил парень, — ужасно. Но нельзя из-за одного человека нападать на всю нацию. А то ведь по Кочубеевскому уже ездят молодые люди и кричат, что будут поджигать дома цыган".

"Надо с полиции спрашивать"

Впрочем, радикально настроены не все жители. В соцсетях многие призывают земляков унять пыл. "Надо не цыган выселять, а с полиции спрашивать, почему машину вел подросток". "У нас правила дорожного движения никто не соблюдает. Поворотники не включают — догадайся, мол, куда я поеду. Сколько раз я видел: выходят из пивнух вечером с бутылями и садятся за руль. И это не цыгане!"