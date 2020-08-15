Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200815/1575795998.html
В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США
"Год бедствий" в Азии может оказать серьезное влияние на положение России в мировой торговой иерархии. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T08:00
россия
си цзиньпин
китай
азия
сша
авторы
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575797492_0:0:2247:1264_1400x0_80_0_0_bb7dda1fdcea7e7e3e0650dd57f42538.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575657076.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200719/1574548373.html
https://ria.ru/20200429/1570705899.html
Всё у нас получится!!!!
79
Хорошая тема. Надо работать над развитием с/х.
77
17
россия
китай
азия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Сергей Савчук
https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg
Сергей Савчук
https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575797492_0:0:2247:1264_1400x0_80_0_0_bb7dda1fdcea7e7e3e0650dd57f42538.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575797492_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_46ad3d9216e832da563353e22a2bed6c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575797492_40:0:2088:2048_1400x0_80_0_0_077a1c4d9cae419e6748b96ee12ef8ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, си цзиньпин, китай, азия, сша, авторы, экономика

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

08:00 15.08.2020
64468
© REUTERS / Thomas PeterПокупательница в одном из супермаркетов в Пекине, Китай
Покупательница в одном из супермаркетов в Пекине, Китай
© REUTERS / Thomas Peter
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
"Год бедствий" в Азии может оказать серьезное влияние на положение России в мировой торговой иерархии.
В Китайской Народной Республике уже два месяца идут проливные дожди. В результате река Янцзы разлилась настолько сильно, что правительство было вынуждено эвакуировать из прилегающих районов более двух миллионов человек.
Рекордные атмосферные осадки привели к тому, что на плотине гидроэлектростанции "Три ущелья" в провинции Хубэй уже несколько недель проводится экстренный сброс воды, поэтому уровень воды в реке Хуайхэ и озере Тайху поднялся выше критических значений. В результате паводков пострадали крупнейшие сельскохозяйственные угодья КНР, в основном занятые выращиванием риса.
Проблема приобрела такой масштаб, что 11 августа председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к нации, призвав сограждан бережно относиться к еде. Параллельно правительству поручено разработать и реализовать программу продовольственной безопасности, которая, цитируем, "обеспечит рациональный расход пищевых продуктов в период борьбы с паводками и ограничения импорта в результате пандемии".
Обеспокоенность китайского руководителя абсолютно понятна. С одной стороны, от большой воды страдают главные рисовые житницы — провинции Цзянсу, Аньхой, Хубэй и Сычуань, и стране грозит если не голод, то резкий рост импорта, а значит, бюджетных расходов. С другой — примостился совместный отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Китайской академии наук, где сказано, что ежегодно китайские рестораны и другие заведения общественного питания выбрасывают на помойку без какого-либо применения 18 миллионов тонн еды, или более трех процентов национального производства. Таким количеством пищи можно было бы накормить 50 миллионов человек.
Местные жители покупают еду навынос в Ухани, КНР
11 августа, 17:34Акценты
Китайская диета. Си Цзиньпин призвал китайцев к умеренности в едеГраждан Китая призвали с сознательностью относиться к продовольственной безопасности. Привычку к пищевой расточительности председатель КНР назвал "печальной и шокирующей".
На призыв главы государства уже отреагировала, например, Wuhan Catering Association — из того самого города, где была зафиксирована первая и самая сильная вспышка коронавируса. Местные рестораторы обязались уменьшить объемы реализуемой пищи, в среднем каждые десять посетителей теперь будут съедать девять порций, а небольшим компаниям на два-три человека владельцы заведений будут предлагать половинные или уменьшенные порции. Кроме того, каждое заведение общественного питания будет предлагать забирать недоеденную пищу домой — чтобы не выбрасывать ее и чтобы клиенты меньше покупали продуктов на стороне.
Меры эти кажутся смешными, если не помнить, что только в самом Ухане — более 11 миллионов жителей, а если мероприятия станут общегосударственными, то придерживаться их будут полтора миллиарда человек.
А теперь, собственно, главное.

В своей речи Си Цзиньпин неоднократно повторил ключевой тезис: Китай должен решить проблему зависимости от импорта пищевой продукции. Тезис этот не нов, и Пекин настойчиво работает в этом направлении уже не первый год.

Информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное бюро статистики КНР сообщает, что за последние 70 лет страна пятикратно увеличила сбор зерновых, активно развивает собственное птице- и животноводство. Еще Китай выдает 64,5 миллиона тонн речных и морепродуктов в год, нарастив производство по данному показателю в 143 раза и занимая первую строчку в мировом рейтинге. Поддерживается и фермерство — количество частных фермерских хозяйств с 2004 года утроилось и достигло отметки в 2,2 миллиона предприятий.
Но все эти позитивные изменения все равно не могут сделать Китай полностью независимым. Ряд продовольственных позиций производить у себя либо затруднительно, либо финансово нецелесообразно, а потому сейчас главный вопрос — с кем Китай будет дружить и у кого станет покупать еду.
Уборка озимой пшеницы
19 июля, 09:09
Американское СМИ ужаснулось от нового "политического оружия" России
В 2017 году Пекин потратил на закупку продуктов питания за рубежом 105 миллиардов долларов, а в 2019-м — уже 142 миллиарда, что равно 6,5% всей профильной мировой торговли. В списке главных поставщиков фигурируют Бразилия, США, Канада, Австралия и Франция. И если все прочие предпочитают в отношениях с Китаем занимать позицию нейтралитета, то Вашингтону есть над чем задуматься.
Согласно результатам подписанного зимой торгового соглашения, КНР обязалась покупать у США сельскохозяйственных товаров на сумму не меньше 50 миллиардов долларов в год, однако на практике этого не происходит. Пекин ссылается на лазейку в договоре, где сказано, что закупки выполняются с учетом внутреннего спроса и рыночной конъюнктуры. Текущая диспозиция только ухудшает положение американских сельхозпроизводителей, на поддержку которых в период торговой войны американский бюджет выделил 28 миллиардов долларов, но даже это не смогло остановить волну банкротств.

Пандемия отношения государств только ухудшила, руку к чему основательно приложил Дональд Трамп, до сих пор обвиняющий китайцев в сокрытии данных на первом этапе заболеваемости и называющий COVID не иначе как "китайская лихорадка".

Россия среди поставщиков продуктов на общекитайский стол занимает скромную позицию в конце первой десятки, но именно эффект низкой базы и значительно потеплевшие за последние годы отношения открывают для нас окно возможностей. За первые пять месяцев текущего года экспорт продукции российского АПК в Китай вырос на семь процентов, а в денежном эквиваленте Россия заработала два миллиарда долларов. Наши аграрии впервые в истории сместили со второй строчки экспорта лесопромышленный сектор и уступают лишь производителям минеральных удобрений.
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
29 апреля, 08:00
Из-за России Запад будет голодать
Прогноз погоды на ближайшие дни для Китая неутешительный, там будут и дальше идти сильные дожди, огорчая одновременно руководство страны, фермеров и посетителей ресторанов. В то же самое время — можно не сомневаться — за кулисами общественного внимания развернется отчаянная борьба за передел экспортного китайского рынка. Слишком уж лакомые и внушительные цифры там крутятся.
И если Россия в этой борьбе сможет подняться хотя бы на одну строчку, будет уже очень и очень неплохо.
4801610771571
Обсудить 17
РоссияСи ЦзиньпинКитайАзияСШААвторыЭкономика
Популярные комментарии
Всё у нас получится!!!!
15 августа, 08:30
Арсений Новиков
59150005
Хорошая тема. Надо работать над развитием с/х.
15 августа, 08:53
Андрей Дашков
55200011
Рекомендуем
Звезда на шпиле Спасской башни Московского Кремля
Америка заплатит высокую цену за игнорирование реальной России
Задержание водителя, совершившего наезд на девочку и скрывшегося с места ДТП в Кочубеевском районе
На Ставрополье разгорелся этнический конфликт из-за гибели школьницы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
Валерий Цепкало
Россия объявила в розыск Цепкало и создателя Telegram-канала Nexta
Полиция Украины охраняет здание посольства России в Киеве во время митинга в поддержку Надежды Савченко в марте 2016 года
Обвиняемого в нападении на посольство России избили на границе с Крымом
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Названы вероятные сроки достройки "Северного потока — 2"
Монета Банка России, посвященная Курильской десантной операции
Японцев возмутила посвященная Курилам пятирублевая монета
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
"Не высовывайтесь на улицы". Кого Лукашенко видит в протестующих
Сенатор Камала Харрис
Негритянка, став президентом США, поможет России заработать миллиарды
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
"Страну никому не отдадим": Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии
Валерий умер через два дня после совершеннолетия
"Он его добивал": виновник гибели подростка под Тюменью избежал тюрьмы
Монета Банка России, посвященная Курильской десантной операции
В Сети ответили японцам, возмутившимся из-за российской монеты
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния