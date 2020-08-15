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Ольга Серябкина выпустила новый сингл "Не стыдно" в стиле хитов 80-х
Певица Ольга Серябкина представила на всех цифровых площадках новый сингл "Не стыдно", в котором сочетается эстетика хитов 80-х с элементами современной... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:40
культура
ольга серябкина
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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60
ольга серябкина, музыка, новости культуры

Ольга Серябкина выпустила новый сингл "Не стыдно" в стиле хитов 80-х

04:40 15.08.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой исполнителяОльга Серябкина
Ольга Серябкина
© Фото предоставлено пресс-службой исполнителя
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Певица Ольга Серябкина представила на всех цифровых площадках новый сингл "Не стыдно", в котором сочетается эстетика хитов 80-х с элементами современной танцевальной музыки.
"Дерзкая подача лаконично перекликается с внутренней сексуальностью и винтажными ритмами, через которые считывается почерк певицы", — говорится в описании этой работы.
В начале мая Ольга Серябкина представила мини-альбом "Причины", состоящий из четырех треков. Его исполнительница создавала в переломный момент в карьере: "Все песни наполнены пережитыми чувствами, опытом и причинами, которые привели меня к творческим изменениям, личностному и профессиональному росту".
В сингле "Не стыдно" тоже используются чувственные метафоры и тонкие обороты, которые раскрывают эмоции исполнительницы. К близкому человеку она готова "лететь птицей", а признания в любви певица сравнивает со "сладкими ирисками".
Новую работу Серябкиной положительно приняли слушатели: "Трек — пушка", "Взорвала! Мы в тебе никогда не сомневались, умничка", "Необычное и неожиданное звучание от тебя", "Ого! Непривычный такой стиль".
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