Ольга Серябкина выпустила новый сингл "Не стыдно" в стиле хитов 80-х

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Певица Ольга Серябкина представила на всех цифровых площадках новый сингл "Не стыдно", в котором сочетается эстетика хитов 80-х с элементами современной танцевальной музыки.

"Дерзкая подача лаконично перекликается с внутренней сексуальностью и винтажными ритмами, через которые считывается почерк певицы", — говорится в описании этой работы.

В начале мая Ольга Серябкина представила мини-альбом "Причины", состоящий из четырех треков. Его исполнительница создавала в переломный момент в карьере: "Все песни наполнены пережитыми чувствами, опытом и причинами, которые привели меня к творческим изменениям, личностному и профессиональному росту".

В сингле "Не стыдно" тоже используются чувственные метафоры и тонкие обороты, которые раскрывают эмоции исполнительницы. К близкому человеку она готова "лететь птицей", а признания в любви певица сравнивает со "сладкими ирисками".