Ольга Серябкина выпустила новый мини-альбом "Причины"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская певица Ольга Серябкина выпустила на всех цифровых платформах мини-альбом "Причины". Его исполнительница создавала в переломный момент в карьере.

По словам исполнительницы, в композициях, большинство из которых посвящены любви, отражены разные чувства.

"У каждого из них свой уникальный саунд. И он окутает вас и подарит новые особенные эмоции", — подчеркнула певица.

Пользователи положительно оценили новую работу Ольги Серябкиной: "Это очень красиво", "Мини-альбом только вышел, а я уже влюблена", "Оль, я плачу, это так все близко", "Хороший подарок на майские праздники".