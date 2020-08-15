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Нижегородская область запустила новую программу по предотвращению абортов
Новость о беременности не для всех девушек и женщин может быть долгожданной. Причин множество: финансовые трудности, сложная жизненная ситуация, отсутствие... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:28
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беременность
нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хорошие новости, беременность, нижегородская область, дети

Нижегородская область запустила новую программу по предотвращению абортов

08:00 15.08.2020 (обновлено: 17:28 15.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк Беременные женщины в очереди на осмотр в женской консультации
Беременные женщины в очереди на осмотр в женской консультации
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Новость о беременности не для всех девушек и женщин может быть долгожданной. Причин множество: финансовые трудности, сложная жизненная ситуация, отсутствие достойного жилья. Это лишь часть из них. В результате некоторые женщины встают перед непростым выбором — оставить ребенка или сделать аборт.
Помочь в этой ситуации призван проект "Плюс один", который реализуется в Нижегородской области. Его главная задача — найти все возможные варианты для сохранения жизни малыша.
В рамках проекта посетительницы женских консультаций смогут воспользоваться услугами профессиональных психологов и юристов, социальных педагогов и акушеров-гинекологов, а также генетиков, кардиологов и флебологов.
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"При первичной беседе с психологом женской консультации или врачом-гинекологом беременной женщине в случае выявления кризисной ситуации будет представлена комплексная помощь в различных направлениях: психологическая поддержка, гуманитарная помощь (продуктовая, сбор средств гигиены, товаров первой необходимости для встречи малыша из родильного дома); консультации по оформлению государственных мер социальной поддержки; бесплатная юридическая помощь при возникновении трудных вопросов, которые сложно разрешить беременной женщине без помощи привлеченных специалистов; консультации узких специалистов при риске невынашивания беременности", — уточнили в Министерстве социальной политики региона.
В случае возникновения сложностей со здоровьем будущей маме предоставят направление на дополнительную диагностику в клиники Москвы и другие учреждения регионов страны.
Кроме того, планируется открыть клубы для беременных женщин, провести областной конкурс среди врачей и заведующих женскими консультациями, а также итоговый межрегиональный семинар с участием специалистов социальной сферы Нижегородской области и Республики Башкортостан.
"Также в рамках проекта есть блок, включающий в себя работу, направленную на формирование позитивной среды, способствующей укреплению в общественном сознании ценности человеческой жизни, института семьи и традиционных семейных ценностей, содействие в выборе в пользу сохранения беременности", — отметили в ведомстве.
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Для этого в женских консультациях Нижегородского региона установят тематические стенды, оборудуют консультативные кабинеты, создадут информативные печатные и видеоматериалы.
Активная поддержка будет оказана также будущим мамам, пострадавшим от домашнего насилия, тем, которым некуда пойти, женщинам, у которых нет возможности при наличии беременности оплачивать съемное жилье. На время вынашивания малыша и в первые годы его жизни им предоставят жилье в кризисной квартире или центрах партнеров программы. А в управлениях социальной защиты населения трех районов Нижегородской области откроют детские уголки, где новоиспеченные мамы смогут оформить все нужные документы о социальной поддержке и занять малолетних детей творческим процессом или игрой.

"В данных уголках планируется размещение информации, полезной для беременной женщины (о возможности получения юридической, психологической и иной помощи; о мерах социальной поддержки беременных женщин, семей с детьми), а также размещение информации о негосударственной поддержке семей силами некоммерческого сектора региона", — добавили в Министерстве социальной политики региона.

Комплексный проект "Плюс один" по профилактике абортов и улучшению демографической ситуации в Нижегородской области стал победителем конкурса президентских грантов в 2020 году. На его реализацию выделено более 3,9 миллиона рублей. Основной организатор проекта — автономная некоммерческая организация "Центр помощи семье и детям "Ярослава".
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