Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику по Белоруссии Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу было отказано во въезде на территорию Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП.
"Четырнадцатого августа власти Белоруссии отказали во въезде в Белоруссию двум членам Европейского парламента: польскому депутату ЕП от фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", главе делегации Европарламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню, и литовскому депутату от партии "Обновленная Европа", постоянному докладчику ЕП по Белоруссии Пятрасу Ауштрявичюсу", - сообщили в службе.
В совместном заявлении депутаты отметили, что действия белорусских властей свидетельствуют, "что они отказываются от любой возможности для диалога".
"Будущее Белоруссии решается в эти дни. Мы призываем институты ЕС проявить принципиальность в поддержке и защите законных устремлений белорусского народа к жизни в демократической стране, где действует верховенство закона, уважаются основные свободы и права человека", - говорится в заявлении депутатов.
Ранее глава Европарламента Давид Сассоли призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить применение силы против мирных демонстрантов и отпустить задержанных. По его словам, народ Белоруссии имеет право на протест.
По итогам экстренной видеоконференции в пятницу главы МИД ЕС решили немедленно начать работу по составлению дополнительного санкционного списка в рамках действующих санкций ЕС в отношении Белоруссии. ЕС хочет наказать лиц, причастных к насилию над мирными демонстрантами в Белоруссии, а также к фальсификации выборов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Согласно обнародованным в пятницу ЦИК окончательным итогам голосования, Лукашенко набрал на прошедших в республике выборах 80,1% голосов избирателей, его соперница по электоральной кампании Светлана Тихановская – 10,12%.
В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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