В МИД России поздравили Telegram с днем рождения

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский МИД поздравил Российский МИД поздравил Telegram с семилетием, в дипведомстве подчеркнули, что приложение является важным каналом связи и информирования.

"Поздравляем Telegram с Днём Рождения! 14 августа, 7 лет назад, это приложение впервые появилось в App Store, с тех пор мессенджер постоянно развивается и совершенствуется", - говорится в поздравлении, размещенном в Telegram -аккаунте МИД.

В ведомстве напомнили, что этот канал МИД России ведёт уже несколько лет, есть также англоязычная новостная лента - @MFARussia.

"Для нас это важный канал связи и оперативного информирования аудитории. Спасибо, что подписаны... Ваш МИД", - отмечается в поздравлении.

Созданный Павлом Дуровым в 2013 году мессенджер Telegram позволяет обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Дуров ранее заявил, что Telegram сегодня входит в топ-10 самых скачиваемых и популярных приложений в мире, в том числе в странах, где власти ограничивают интернет.