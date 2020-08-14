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В МИД России поздравили Telegram с днем рождения
Российский МИД поздравил Telegram с семилетием, в дипведомстве подчеркнули, что приложение является важным каналом связи и информирования. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T22:36
telegram (приложение)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
павел дуров
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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telegram (приложение), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), павел дуров, общество

В МИД России поздравили Telegram с днем рождения

22:36 14.08.2020
1433
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский МИД поздравил Telegram с семилетием, в дипведомстве подчеркнули, что приложение является важным каналом связи и информирования.
"Поздравляем Telegram с Днём Рождения! 14 августа, 7 лет назад, это приложение впервые появилось в App Store, с тех пор мессенджер постоянно развивается и совершенствуется", - говорится в поздравлении, размещенном в Telegram -аккаунте МИД.
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В ведомстве напомнили, что этот канал МИД России ведёт уже несколько лет, есть также англоязычная новостная лента - @MFARussia.
"Для нас это важный канал связи и оперативного информирования аудитории. Спасибо, что подписаны... Ваш МИД", - отмечается в поздравлении.
Созданный Павлом Дуровым в 2013 году мессенджер Telegram позволяет обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Дуров ранее заявил, что Telegram сегодня входит в топ-10 самых скачиваемых и популярных приложений в мире, в том числе в странах, где власти ограничивают интернет.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. В середине июня ведомство сняло требования по ограничению доступа к мессенджеру.
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Telegram (приложение)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Павел ДуровОбщество
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