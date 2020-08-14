Закрытые из-за COVID-19 синагоги возобновят работу в 15 городах России

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Синагоги, закрытые из-за ситуации с коронавирусом, вновь откроются в 15 городах страны, говорится в сообщении пресс-службы Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

"В 15 городах России синагоги возобновляют работу в привычном режиме, включая Санкт-Петербург, Иркутск, Нижний Новгород, Волгоград, Пермь, Калугу, Самару, Хабаровск", - сказано в сообщении.

В ФЕОР уточнили, что региональные общины "отличаются большим количеством активных прихожан пожилого возраста, а также особой плотностью общения", риск заразиться COVID-19 выше, чем в столичных общинах.

"Руководство ФЕОР не спешило с открытием синагог и общинных центров, сосредоточившись на онлайн-программах по урокам Торы, а также благотворительных проектах. За последние два месяца ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась, в большинстве регионов значительно снизилось число заражений, и появилась возможность постепенного возобновления работы общин офлайн", - подчеркнули в ФЕОР.

"Для нас очень важно, чтобы верующие люди после такого продолжительного времени изоляции вновь смогли посещать общественные молитвы и проводить Рош а-Шана, а также последующие осенние праздники подобающим образом, с соблюдением всех законов и традиций. Но, безусловно, сохранность человеческой жизни и здоровья наших прихожан – в приоритете, поэтому мы настаиваем на строгом следовании всем необходимым санитарным правилам, которые утверждены Роспотребнадзором в том или ином регионе", – приводят в пресс-службе слова президента ФЕОР раввина Александра Бороды.

В организации попросили прихожан носить маски и перчатки, а также остаться дома при наличии признаков заболевания.

Решение о закрытии синагог в стране Федерация еврейских общин России приняла 24 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Одними из первых прекратили работу синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане. С 18 марта была закрыта синагога в Московском еврейском общинном центре.