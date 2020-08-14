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Религия и мировоззрение
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Закрытые из-за COVID-19 синагоги возобновят работу в 15 городах России
Синагоги, закрытые из-за ситуации с коронавирусом, вновь откроются в 15 городах страны, говорится в сообщении пресс-службы Федерации еврейских общин России... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T22:03
религия и мировоззрение
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний новгород, иркутск, ростов-на-дону, общество

Закрытые из-за COVID-19 синагоги возобновят работу в 15 городах России

22:03 14.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанк"Пионерские чтения" в Москве
Пионерские чтения в Москве
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Синагоги, закрытые из-за ситуации с коронавирусом, вновь откроются в 15 городах страны, говорится в сообщении пресс-службы Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
"В 15 городах России синагоги возобновляют работу в привычном режиме, включая Санкт-Петербург, Иркутск, Нижний Новгород, Волгоград, Пермь, Калугу, Самару, Хабаровск", - сказано в сообщении.
В ФЕОР уточнили, что региональные общины "отличаются большим количеством активных прихожан пожилого возраста, а также особой плотностью общения", риск заразиться COVID-19 выше, чем в столичных общинах.
"Руководство ФЕОР не спешило с открытием синагог и общинных центров, сосредоточившись на онлайн-программах по урокам Торы, а также благотворительных проектах. За последние два месяца ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась, в большинстве регионов значительно снизилось число заражений, и появилась возможность постепенного возобновления работы общин офлайн", - подчеркнули в ФЕОР.
"Для нас очень важно, чтобы верующие люди после такого продолжительного времени изоляции вновь смогли посещать общественные молитвы и проводить Рош а-Шана, а также последующие осенние праздники подобающим образом, с соблюдением всех законов и традиций. Но, безусловно, сохранность человеческой жизни и здоровья наших прихожан – в приоритете, поэтому мы настаиваем на строгом следовании всем необходимым санитарным правилам, которые утверждены Роспотребнадзором в том или ином регионе", – приводят в пресс-службе слова президента ФЕОР раввина Александра Бороды.
В организации попросили прихожан носить маски и перчатки, а также остаться дома при наличии признаков заболевания.
Решение о закрытии синагог в стране Федерация еврейских общин России приняла 24 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Одними из первых прекратили работу синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане. С 18 марта была закрыта синагога в Московском еврейском общинном центре.
Московские синагоги возобновили свою работу 30 июня.
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
10 июня, 13:06Религия и мировоззрение
Глава ФЕОР: синагоги в России будут открываться постепенно
2010009
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижний НовгородИркутскРостов-на-ДонуОбщество
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