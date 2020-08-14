https://ria.ru/20200814/1575809381.html
Закрытые из-за COVID-19 синагоги возобновят работу в 15 городах России
Синагоги, закрытые из-за ситуации с коронавирусом, вновь откроются в 15 городах страны, говорится в сообщении пресс-службы Федерации еврейских общин России... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T22:03
2020-08-14T22:03
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
религия
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/93739/03/937390360_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_f2d170c4bfdf27f9378dd4b5782aaefa.jpg
https://ria.ru/20200610/1572741361.html
1
нижний новгород
иркутск
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/93739/03/937390360_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_f2d170c4bfdf27f9378dd4b5782aaefa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/93739/03/937390360_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_b523af8d3e10c88337edd15dc4fe7bb9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/93739/03/937390360_501:0:2501:2000_1400x0_80_0_0_7d62eab0e9ac64d96853bc181fa7e48d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний новгород, иркутск, ростов-на-дону, общество
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Синагоги, закрытые из-за ситуации с коронавирусом, вновь откроются в 15 городах страны, говорится в сообщении пресс-службы Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
"В 15 городах России синагоги возобновляют работу в привычном режиме, включая Санкт-Петербург, Иркутск, Нижний Новгород, Волгоград, Пермь, Калугу, Самару, Хабаровск", - сказано в сообщении.
В ФЕОР уточнили, что региональные общины "отличаются большим количеством активных прихожан пожилого возраста, а также особой плотностью общения", риск заразиться COVID-19 выше, чем в столичных общинах.
"Руководство ФЕОР не спешило с открытием синагог и общинных центров, сосредоточившись на онлайн-программах по урокам Торы, а также благотворительных проектах. За последние два месяца ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась, в большинстве регионов значительно снизилось число заражений, и появилась возможность постепенного возобновления работы общин офлайн", - подчеркнули в ФЕОР.
"Для нас очень важно, чтобы верующие люди после такого продолжительного времени изоляции вновь смогли посещать общественные молитвы и проводить Рош а-Шана, а также последующие осенние праздники подобающим образом, с соблюдением всех законов и традиций. Но, безусловно, сохранность человеческой жизни и здоровья наших прихожан – в приоритете, поэтому мы настаиваем на строгом следовании всем необходимым санитарным правилам, которые утверждены Роспотребнадзором в том или ином регионе", – приводят в пресс-службе слова президента ФЕОР раввина Александра Бороды.
В организации попросили прихожан носить маски и перчатки, а также остаться дома при наличии признаков заболевания.
Решение о закрытии синагог в стране Федерация еврейских общин России приняла 24 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Одними из первых прекратили работу синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане. С 18 марта была закрыта синагога в Московском еврейском общинном центре.
Московские синагоги возобновили свою работу 30 июня.