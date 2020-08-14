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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575808271.html
В Минске протестующие вышли к Дому правительства
Тысячи человек собрались у Дома правительства в центре Минска. Акция проходи мирно, собравшиеся просят друг друга не устраивать провокаций. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T22:07
протесты в белоруссии
светлана тихановская
протесты
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Минск. Ситуация перед Домом правительства
Минск. Ситуация перед Домом правительства
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РИА Новости
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светлана тихановская, протесты, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске протестующие вышли к Дому правительства

21:21 14.08.2020 (обновлено: 22:07 14.08.2020)
1406
© РИА НовостиСитуация у Дома правительства в Минске
Ситуация у Дома правительства в Минске
© РИА Новости
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Тысячи человек собрались у Дома правительства в центре Минска. Акция проходи мирно, собравшиеся просят друг друга не устраивать провокаций.
Митинг продолжается уже несколько часов. Изначально колонна выдвинулась от Минского тракторного завода и состояла из работников этого предприятия. По дороге к ним присоединились и другие.
Протестующие отмечают мирный характер акции, многие из них пришли на площадь с маленькими детьми и букетами цветов, которые они "возложили" к щитам силовиков, охраняющих Дом правительства по всему периметру.

Обойдется без задержаний

Как передает корреспондент РИА Новости, силовики не предпринимают никаких мер и наблюдают за происходящим.
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
3 из 12

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
4 из 12

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
6 из 12

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
7 из 12

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

© Sputnik / Виктор Толочко
3 из 12

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 12

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

© Sputnik / Виктор Толочко
6 из 12

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 12

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
На "возложение" цветов и прикрепление их в качестве украшения к защитным щитам никто из силовиков не реагирует. Один из силовиков также пообещал людям, что если акция и дальше будет носить мирный характер, а люди будут вести себя культурно, обойдется без задержаний.

Требование протестующих

Собравшиеся требуют, что чиновники вышли из Дома правительства. Они скандируют "Выходи", "Света", "Перемен", "Мы за мир", "Перевыборы".
Кроме того, они требуют пересчитать голоса избирателей. Многие из протестующих поддерживают Светлану Тихановскую
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
При этом к собравшимся до сих пор никто не вышел. Кроме того, один из силовиков попросил собравшихся навести порядок после ухода.
Сами протестующие, в свою очередь, уводят подальше в сторону тех, кто ведет себя агрессивно.
Они также отмечают, что намерены каждый день собираться возле Дома правительства.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, действующий глава Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, его основная соперница Светлана Тихановская – 10,12 процента.
Оппозиция отказалась признавать итоги выборов. При этом сама Тихановская покинула страны и уехала в Литву.
Сегодня идет шестой день несанкционированные акции протеста. Силовики их подавляют, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальной информации, правоохранители задержали около семи тысяч человек. В МВД Белоруссии отмечали, что пострадали сотни человек, при этом один протестующий, пытаясь бросить самодельное взрывное устройство в силовиков, скончался.

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Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
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