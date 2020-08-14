В Минске протестующие вышли к Дому правительства

Ситуация у Дома правительства в Минске

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Тысячи человек собрались у Дома правительства в центре Минска. Акция проходи мирно, собравшиеся просят друг друга не устраивать провокаций.

Митинг продолжается уже несколько часов. Изначально колонна выдвинулась от Минского тракторного завода и состояла из работников этого предприятия. По дороге к ним присоединились и другие.

Протестующие отмечают мирный характер акции, многие из них пришли на площадь с маленькими детьми и букетами цветов, которые они "возложили" к щитам силовиков, охраняющих Дом правительства по всему периметру.

Обойдется без задержаний

Как передает корреспондент РИА Новости, силовики не предпринимают никаких мер и наблюдают за происходящим.

На "возложение" цветов и прикрепление их в качестве украшения к защитным щитам никто из силовиков не реагирует. Один из силовиков также пообещал людям, что если акция и дальше будет носить мирный характер, а люди будут вести себя культурно, обойдется без задержаний.

Требование протестующих

Собравшиеся требуют, что чиновники вышли из Дома правительства. Они скандируют "Выходи", "Света", "Перемен", "Мы за мир", "Перевыборы".

Кроме того, они требуют пересчитать голоса избирателей. Многие из протестующих поддерживают Светлану Тихановскую

При этом к собравшимся до сих пор никто не вышел. Кроме того, один из силовиков попросил собравшихся навести порядок после ухода.

Сами протестующие, в свою очередь, уводят подальше в сторону тех, кто ведет себя агрессивно.

Они также отмечают, что намерены каждый день собираться возле Дома правительства.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, действующий глава Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, его основная соперница Светлана Тихановская – 10,12 процента.

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Оппозиция отказалась признавать итоги выборов. При этом сама Тихановская покинула страны и уехала в Литву

Сегодня идет шестой день несанкционированные акции протеста. Силовики их подавляют, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальной информации, правоохранители задержали около семи тысяч человек. В МВД Белоруссии отмечали, что пострадали сотни человек, при этом один протестующий, пытаясь бросить самодельное взрывное устройство в силовиков, скончался.