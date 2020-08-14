Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

По его словам, индивидуальные ограничения коснутся тех, кто несет ответственность за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов". ЕС уже начал составлять список лиц, добавил министр.
В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал у себя в микроблоге, что Евросоюз не признает результаты выборов в Белоруссии.
"Начинается работа по наказанию ответственных за насилие и фальсификацию", — добавил политик.
Главы МИД стран ЕС в заявлении, принятом по итогам внеочередного заседания, также призвали Минск прекратить "непропорциональное применение силы против участников протестов", и провести тщательное расследование "в свете шокирующих сведений о неподобающем обращении и условиях содержания в местах заключения".
"Европейский союз представит белорусским властям предложение о поддержке в налаживании диалога власти с оппозицией и обществом с целью разрешения возникшего кризиса", — говорится в документе.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются протестные акции после выборов президента. На них, по официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80 процентов голосов.
На втором месте — Светлана Тихановская, у которой немногим более десяти процентов. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Протесты жестко подавляют силовики. Против митингующих они применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, было задержано более 6,5 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов.
Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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