Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министры иностранных дел стран . Министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии , написал глава МИД Словакии Иван Корчок в Twitter

По его словам, индивидуальные ограничения коснутся тех, кто несет ответственность за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов". ЕС уже начал составлять список лиц, добавил министр.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал у себя в микроблоге , что Евросоюз не признает результаты выборов в Белоруссии.

"Начинается работа по наказанию ответственных за насилие и фальсификацию", — добавил политик.

Главы МИД стран ЕС в заявлении, принятом по итогам внеочередного заседания, также призвали Минск прекратить "непропорциональное применение силы против участников протестов", и провести тщательное расследование "в свете шокирующих сведений о неподобающем обращении и условиях содержания в местах заключения".

"Европейский союз представит белорусским властям предложение о поддержке в налаживании диалога власти с оппозицией и обществом с целью разрешения возникшего кризиса", — говорится в документе.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протестные акции после выборов президента. На них, по официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80 процентов голосов.

На втором месте — Светлана Тихановская , у которой немногим более десяти процентов. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву

Протесты жестко подавляют силовики. Против митингующих они применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, было задержано более 6,5 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов.

Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.