Пять сенаторов задекларировали зарубежную недвижимость

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пять сенаторов имеют в собственности или в пользовании зарубежную недвижимость, следует из размещенных на сайте Совета Федерации деклараций о доходах за 2019 год.
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас владеет дачным участком в Швейцарии площадью в 543 квадратных метра и двумя домами в этой стране общей площадью 474 квадратных метра.
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Сенатор от Удмуртии Любовь Глебова задекларировала жилой дом в Германии площадью 541 квадратный метр и земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки такой же площади.
У тульского сенатора Дмитрия Савельева значится в пользовании жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров.
Сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет сезонным апартаментом в Болгарии площадью чуть более 45 квадратных метров, а представитель в Совфеде от Воронежской области Сергей Лукин - половиной квартиры в Черногории общей площадью 30 квадратных метров.
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