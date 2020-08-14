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Пять сенаторов задекларировали зарубежную недвижимость
Пять сенаторов имеют в собственности или в пользовании зарубежную недвижимость, следует из размещенных на сайте Совета Федерации деклараций о доходах за 2019... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:19
россия
андрей клишас
любовь глебова (политик)
совет федерации рф
великобритания
черногория
швейцария
общество
экономика
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Это верхушка айсберга, если копнуть глубже такое откроется мама не горюй.
23
3
россия
великобритания
черногория
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей клишас, любовь глебова (политик), совет федерации рф, великобритания, черногория, швейцария, общество, экономика, политика

Пять сенаторов задекларировали зарубежную недвижимость

20:19 14.08.2020
3194
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пять сенаторов имеют в собственности или в пользовании зарубежную недвижимость, следует из размещенных на сайте Совета Федерации деклараций о доходах за 2019 год.
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас владеет дачным участком в Швейцарии площадью в 543 квадратных метра и двумя домами в этой стране общей площадью 474 квадратных метра.
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Сенатор от Удмуртии Любовь Глебова задекларировала жилой дом в Германии площадью 541 квадратный метр и земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки такой же площади.
У тульского сенатора Дмитрия Савельева значится в пользовании жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров.
Сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет сезонным апартаментом в Болгарии площадью чуть более 45 квадратных метров, а представитель в Совфеде от Воронежской области Сергей Лукин - половиной квартиры в Черногории общей площадью 30 квадратных метров.
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РоссияАндрей КлишасЛюбовь Глебова (политик)Совет Федерации РФВеликобританияЧерногорияШвейцарияОбществоЭкономикаПолитика
Популярные комментарии
Показательно отозвать "зарубежную пятерку" из состава Совета Федерации. Только так можно доказать, что Конституция России - закон прямого действия!
14 августа, 20:33
vv.p.neznamov
3630000
Это верхушка айсберга, если копнуть глубже такое откроется мама не горюй.
14 августа, 20:24
agnenoce
1810103
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