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Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова
Личный врач устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Борис Круглый объяснил запои актера и найденные в его крови следы наркотиков. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:06
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
общество
происшествия
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https://ria.ru/20200814/1575788583.html
https://ria.ru/20200806/1575450203.html
Перед тем, как сесть за руль, все нормальные люди принимают снотворное. Да, это так.
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А косяк в машине, так это трубка мира была.
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575387960_0:344:2316:1647_1400x0_80_0_0_c676b107d4e4cd608e7bc25dacb1b34a.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, общество, происшествия

Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова

19:06 14.08.2020
33758
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Личный врач устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Борис Круглый объяснил запои актера и найденные в его крови следы наркотиков.
В беседе с газетой "Московский комсомолец" медик рассказал, что около 20 лет наблюдает за артистом и его семьей. По словам врача, актер сейчас находится в больнице в прединсультном состоянии, и такое случалось и ранее. При этом медик заявил, что Ефремов не страдает алкоголизмом, и назвал его продуктивным человеком.
"Он 8-9 месяцев мог работать и не брать ни капли спиртного в рот", — пояснил он.
Круглый также попытался объяснить найденные в крови артиста наркотики.
"Ерунда. Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьезных наркотиков не принимал — поверьте мне", — сказал врач.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 15:10
Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП

Пьяное ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Утром после аварии мужчина скончался в больнице.
В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.
Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что тот не считает себя виновным в аварии, и был готов возместить ущерб семье погибшего, потому что в трагедии "участвовала" его машина.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
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Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
161304549570
Обсудить 51
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Перед тем, как сесть за руль, все нормальные люди принимают снотворное. Да, это так.
14 августа, 19:09
Фёдор Сергеев
65942204
А косяк в машине, так это трубка мира была.
14 августа, 19:11
nakιs Kamakιs
50741013
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