Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Личный врач устроившего смертельное ДТП Личный врач устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Борис Круглый объяснил запои актера и найденные в его крови следы наркотиков.

В беседе с газетой " Московский комсомолец " медик рассказал, что около 20 лет наблюдает за артистом и его семьей. По словам врача, актер сейчас находится в больнице в прединсультном состоянии, и такое случалось и ранее. При этом медик заявил, что Ефремов не страдает алкоголизмом, и назвал его продуктивным человеком.

"Он 8-9 месяцев мог работать и не брать ни капли спиртного в рот", — пояснил он.

Круглый также попытался объяснить найденные в крови артиста наркотики.

"Ерунда. Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьезных наркотиков не принимал — поверьте мне", — сказал врач.

Пьяное ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Утром после аварии мужчина скончался в больнице.

В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.