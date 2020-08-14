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Дракоша Тоша вместе со звездами побывал в детском доме
В рамках марафона "Дракошины сказки" состоялся выезд Дракоши Тоши в детский дом "Солнышко" при поддержке Леры Кудрявцевой, Кати Лель и Аллы Довлатовой. РИА Новости, 14.08.2020
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60
пресс-релизы

Дракоша Тоша вместе со звездами побывал в детском доме

18:54 14.08.2020
60
© Той Рой МедиаМультсериал для детей "Дракоша Тоша"
Мультсериал для детей Дракоша Тоша
© Той Рой Медиа
МОСКВА, 14 авг - Пресс-служба "Той Рой Медиа". В рамках марафона "Дракошины сказки" состоялся выезд Дракоши Тоши в детский дом "Солнышко" при поддержке Леры Кудрявцевой, Кати Лель и Аллы Довлатовой.
Дракоша Тоша переместился в мыльных пузырях в детский дом для общения с детьми. В него превратился воспитанник детского дома Миша. Маленькие ценители лучшего анимационного мультсериала в 2D с восторгом встретили главного героя Дракошу и были рады памятным подаркам от Origami "Мылоша", а также корзинам со сладостями и фруктами. Дракоша также навестил мальчика Егорку, которому недавно сделали операцию.
Мультсериал "Дракоша Тоша" создан в вертикальном формате. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Его транслируют на таких телеканалах как "Карусель", "Мульт", "Мама" и других. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, tvzavr.
Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов зрителей. Отметим, что идёт работа над третьим сезоном мультсериала "Дракоша Тоша", автором сценария которого стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер, работавший над "Черепашками Ниндзя", "Чёрным плащём" и "Мишками Гамми", на которых выросло нынешнее поколение.
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