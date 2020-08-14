https://ria.ru/20200814/1575802530.html
Самым богатым членом Совфеда стал Пономарев
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев стал самым богатым членом Совета Федерации, получив доход за 2019 год в размере 2,7 миллиарда рублей, сообщает сайт... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:53
2020-08-14T20:24
россия
совет федерации рф
общество
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политика
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https://ria.ru/20200814/1575799208.html
https://ria.ru/20200814/1575800531.html
Semen Ivanoff
2 700 000 000 рублей за год.... Это за научные статьи и преподавание в университетах?? Гос служащий же ...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, общество, экономика, политика
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев стал самым богатым членом Совета Федерации
, получив доход за 2019 год в размере 2,7 миллиарда рублей, сообщает сайт
Совфеда.
Он владеет двумя автомобилями Bentley, одним Ferrari и раритетной "Волгой", следует из опубликованных на сайте Совета Федерации декларациях за 2019 год.
В собственности Пономарева значатся Bentley Bentayaga WR, Bentley Arnage R, Ferrari F30, а также ГАЗ-21. Эти "Волги" выпускали с 1956 по 1970 годы.
В тройку самых богатых сенаторов по итогам 2019 года вошли сенаторы от Тамбовской области Александр Бабаков
и от Карелии Игорь Зубарев.
В декларации Бабакова значится доход в 512,085 миллиона рублей, у Зубарева
- 484,577 миллиона рублей.
Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов указал в своей декларации в собственности жены 20 единиц сельскохозяйственной техники. Среди прочего упоминаются грабли-ворошилки, плуг, вилы, сеялки, передвижная зерносушилка и коневозка. Супруги владеют также, в частности, 20 земельными участками, шестью складами и одной конюшней.