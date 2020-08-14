Самым богатым членом Совфеда стал Пономарев

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев стал самым богатым членом Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев стал самым богатым членом Совета Федерации , получив доход за 2019 год в размере 2,7 миллиарда рублей, сообщает сайт Совфеда.

Он владеет двумя автомобилями Bentley, одним Ferrari и раритетной "Волгой", следует из опубликованных на сайте Совета Федерации декларациях за 2019 год.

В собственности Пономарева значатся Bentley Bentayaga WR, Bentley Arnage R, Ferrari F30, а также ГАЗ-21. Эти "Волги" выпускали с 1956 по 1970 годы.

В тройку самых богатых сенаторов по итогам 2019 года вошли сенаторы от Тамбовской области Александр Бабаков и от Карелии Игорь Зубарев.

В декларации Бабакова значится доход в 512,085 миллиона рублей, у Зубарева - 484,577 миллиона рублей.