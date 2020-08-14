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Самым богатым членом Совфеда стал Пономарев
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев стал самым богатым членом Совета Федерации, получив доход за 2019 год в размере 2,7 миллиарда рублей, сообщает сайт... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T20:24
россия
совет федерации рф
общество
экономика
политика
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2 700 000 000 рублей за год.... Это за научные статьи и преподавание в университетах?? Гос служащий же ...
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, совет федерации рф, общество, экономика, политика

Самым богатым членом Совфеда стал Пономарев

18:53 14.08.2020 (обновлено: 20:24 14.08.2020)
1063
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев стал самым богатым членом Совета Федерации, получив доход за 2019 год в размере 2,7 миллиарда рублей, сообщает сайт Совфеда.
Он владеет двумя автомобилями Bentley, одним Ferrari и раритетной "Волгой", следует из опубликованных на сайте Совета Федерации декларациях за 2019 год.
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В собственности Пономарева значатся Bentley Bentayaga WR, Bentley Arnage R, Ferrari F30, а также ГАЗ-21. Эти "Волги" выпускали с 1956 по 1970 годы.
В тройку самых богатых сенаторов по итогам 2019 года вошли сенаторы от Тамбовской области Александр Бабаков и от Карелии Игорь Зубарев.
В декларации Бабакова значится доход в 512,085 миллиона рублей, у Зубарева - 484,577 миллиона рублей.
Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов указал в своей декларации в собственности жены 20 единиц сельскохозяйственной техники. Среди прочего упоминаются грабли-ворошилки, плуг, вилы, сеялки, передвижная зерносушилка и коневозка. Супруги владеют также, в частности, 20 земельными участками, шестью складами и одной конюшней.
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РоссияСовет Федерации РФОбществоЭкономикаПолитика
Популярные комментарии
2 700 000 000 рублей за год.... Это за научные статьи и преподавание в университетах?? Гос служащий же ...
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Semen Ivanoff
540010
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