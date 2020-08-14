https://ria.ru/20200814/1575802099.html
Доход вице-премьера Трутнева в 2019 году значительно упал
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заработал в 2019 году 180 миллионов рублей, что на 358 миллионов меньше, чем в предыдущем,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:44
2020-08-14T18:47
россия
юрий трутнев
общество
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий трутнев, общество, экономика
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
заработал в 2019 году 180 миллионов рублей, что на 358 миллионов меньше, чем в предыдущем, следует из опубликованной декларации о доходах.
Годом ранее вице-премьер заработал свыше 538,4 миллиона рублей и стал самым богатым членом правительства. По итогам 2019 года Трутнев занял третье место после министра промышленности и торговли Дениса Мантурова
и вице-премьера Дмитрия Чернышенко
.
Доход супруги Трутнева в 2019 году вырос: с 2,15 миллиона рублей в 2018 году до 2,64 миллиона.
У супругов Трутневых в совместной собственности земельный участок площадью 7,019 тысячи квадратных метров. За ними также числится жилой дом площадью 819,9 квадратных метра, нежилое помещение площадью 1952,2 квадратных метра, где им принадлежит 18/1654 доли, нежилое помещение площадью 18,3 квадратных метра. В декларации Трутневых есть котельная на 45 квадратных метров и вспомогательное здание площадью 251,4 квадратных метра. Также в декларации вице-премьера появилась квартира площадью 47,6 квадратных метра, где ему принадлежит 83/200 доли. Вся недвижимость находится в России.
В совместной собственности супругов, как и годом ранее, несколько автомобилей представительского класса: BMW X6
M50d, Toyota Highlander
, Porsche Cayenne
Turbo, но вместо Mercedes-Benz ML 350 4Matic задекларирован Mercedes-Benz GLЕ 450.
В собственности у Трутнева также есть квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki-Treiler X300L и снегоход Bombardier INC.