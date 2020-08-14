Доход вице-премьера Трутнева в 2019 году значительно упал

Доход супруги Трутнева в 2019 году вырос: с 2,15 миллиона рублей в 2018 году до 2,64 миллиона.

У супругов Трутневых в совместной собственности земельный участок площадью 7,019 тысячи квадратных метров. За ними также числится жилой дом площадью 819,9 квадратных метра, нежилое помещение площадью 1952,2 квадратных метра, где им принадлежит 18/1654 доли, нежилое помещение площадью 18,3 квадратных метра. В декларации Трутневых есть котельная на 45 квадратных метров и вспомогательное здание площадью 251,4 квадратных метра. Также в декларации вице-премьера появилась квартира площадью 47,6 квадратных метра, где ему принадлежит 83/200 доли. Вся недвижимость находится в России.