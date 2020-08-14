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Мединский и Орешкин стали самыми состоятельными помощниками президента
Владимир Мединский и Максим Орешкин задекларировали больше всех среди помощников президента, заработав в 2019 году соответственно 38,8 и 36 миллионов рублей,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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валерий фадеев, юрий ушаков, владимир толстой, игорь левитин, андрей фурсенко, максим орешкин, владимир мединский, общество

Мединский и Орешкин стали самыми состоятельными помощниками президента

18:37 14.08.2020 (обновлено: 18:58 14.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВладимир Мединский Максим Орешкин
Владимир Мединский Максим Орешкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Владимир Мединский Максим Орешкин . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владимир Мединский и Максим Орешкин задекларировали больше всех среди помощников президента, заработав в 2019 году соответственно 38,8 и 36 миллионов рублей, следует из деклараций, опубликованных на сайте Кремля.
В собственности у Мединского значатся земельный участок, два жилых дома, машино-место и автомобиль Mercedes-Benz V250. Доход его супруги за 2019 год составил 53,5 миллионов рублей.
Орешкин задекларировал земельный участок (½ доли в собственности), жилой дом (½ доли в собственности) и квартиру (собственность, 3/8 доли). Его супруга, согласно декларации, заработала в 2019 году 40 тысяч рублей.
Помощник президента Дмитрий Калимулин заработал в прошлом году 34,5 миллионов рублей, Игорь Левитин 25,3 миллионов рублей.
Доход помощника президента Юрия Ушакова составил 11,5 миллионов рублей, при этом его жена заработала в прошлом году 48 миллионов рублей. В декларации отмечается, что доход супруги Ушакова задекларирован с учетом дохода от продажи квартиры.
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Среди советников президента РФ наибольший доход задекларировала Александра Левицкая - 16 миллионов рублей. В собственности у нее четыре земельных участка, жилой дом, три четверти доли еще одного участка и жилого дома, 1/2 доли квартиры, гараж, автомобили Mercedes-Benz GL350, Toyota Corolla.
Советник президента Антон Кобяков заработал в 2019 году 6,8 миллиона рублей, Владимир Толстой - 6,4 миллиона рублей, Валерий Фадеев - 5,6 миллиона рублей, Руслан Эдельгериев - 6,2 миллиона рублей.
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Валерий ФадеевЮрий УшаковВладимир ТолстойИгорь ЛевитинАндрей ФурсенкоМаксим ОрешкинВладимир МединскийОбщество
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