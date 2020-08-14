Мединский и Орешкин стали самыми состоятельными помощниками президента

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владимир Мединский и Максим Орешкин задекларировали больше всех среди помощников президента, заработав в 2019 году соответственно 38,8 и 36 миллионов рублей, следует из деклараций, опубликованных на сайте Кремля.
В собственности у Мединского значатся земельный участок, два жилых дома, машино-место и автомобиль Mercedes-Benz V250. Доход его супруги за 2019 год составил 53,5 миллионов рублей.
Орешкин задекларировал земельный участок (½ доли в собственности), жилой дом (½ доли в собственности) и квартиру (собственность, 3/8 доли). Его супруга, согласно декларации, заработала в 2019 году 40 тысяч рублей.
Помощник президента Дмитрий Калимулин заработал в прошлом году 34,5 миллионов рублей, Игорь Левитин 25,3 миллионов рублей.
Доход помощника президента Юрия Ушакова составил 11,5 миллионов рублей, при этом его жена заработала в прошлом году 48 миллионов рублей. В декларации отмечается, что доход супруги Ушакова задекларирован с учетом дохода от продажи квартиры.
Помощник президента Андрей Фурсенко заработал 10,7 миллиона рублей, Лариса Брычева - 10 миллионов рублей, Дмитрий Шальков - 11,9 миллиона рублей, Анатолий Серышев - 11,7 миллиона рублей.
Среди советников президента РФ наибольший доход задекларировала Александра Левицкая - 16 миллионов рублей. В собственности у нее четыре земельных участка, жилой дом, три четверти доли еще одного участка и жилого дома, 1/2 доли квартиры, гараж, автомобили Mercedes-Benz GL350, Toyota Corolla.
Советник президента Антон Кобяков заработал в 2019 году 6,8 миллиона рублей, Владимир Толстой - 6,4 миллиона рублей, Валерий Фадеев - 5,6 миллиона рублей, Руслан Эдельгериев - 6,2 миллиона рублей.
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