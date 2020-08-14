Жириновский заработал за 2019 год больше всех других глав фракций Госдумы

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Самым богатым среди глав фракций Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2019 год стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский , который заработал в прошлом году 22,5 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.

В 2018 году самым богатым среди глав фракций стал Зюганов, который заработал 7,9 миллиона рублей, Жириновский – 6,8 миллиона рублей, Неверов и Миронов задекларировали по 4,9 миллиона рублей каждый.

Согласно опубликованным на сайте Думы документам, у Жириновского в индивидуальной собственности находится квартира площадью 38,8 квадратных метра, а также квартира 436,3 квадратных метра в безвозмездном пользовании. Лидер ЛДПР, кроме того, является автовладельцем, в его собственности находится легковой автомобиль марки LADA 212140 - как и в прошлом году.

По опубликованной декларации, лидеру ЕР в Думе Неверову принадлежат два земельных участка под дачное строительство (640 квадратных метров и 2,5 тысячи квадратных метров), квартира (63,4 квадратных метра), а также машино-место площадью 17 квадратных метров. При этом у Неверова задекларированы легковые автомобили "ВАЗ 21214 Бронто" и "ГАЗ 69", а у его супруги - Toyota Land Cruiser 150. Согласно декларации, жена Неверова заработала в прошлом году 5,5 миллиона рублей. В собственности супруги находятся два земельных участка в общей долевой и индивидуальной собственности, дом, гостевой дом, машино-место и топочная. На ребенка задекларирован земельный участок, дом и топочная - все в общей долевой собственности.

Зюганов в 2019 году задекларировал квартиру (общая совместная собственность) в 167,4 квадратных метра и дачу в 113,9 квадратных метра. Лидеру КПРФ также принадлежит автомобиль Volkswagen Touareg. Супруга, согласно документу, в 2019 году заработала более 246 тысяч рублей. Ей также принадлежит квартира (общая совместная собственность) площадью в 167,4 квадратных метра. В декларации политика нет сведений об имуществе, которое находится в его пользовании или пользовании его супруги.