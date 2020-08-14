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Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова послом в Гаити
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Мелик-Багдасарова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Гаити по... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:30
сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)
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в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле), россия, владимир путин, гаити, венесуэла, в мире

Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова послом в Гаити

18:26 14.08.2020 (обновлено: 18:30 14.08.2020)
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© Фото : аккаунт Посольства России в Венесуэле в FacebookПосол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров
Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров
© Фото : аккаунт Посольства России в Венесуэле в Facebook
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Мелик-Багдасарова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Гаити по совместительству, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Назначить Мелик-Багдасарова Сергея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Гаити по совместительству", - говорится в указе.
Ранее в феврале Сергей Мелик-Багдасаров был назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле.
Посол России в Ливане Александр Засыпкин
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Сергей Мелик-Багдасаров (посол России в Венесуэле)РоссияВладимир ПутинГаитиВенесуэлаВ мире
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