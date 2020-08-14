https://ria.ru/20200814/1575800953.html
Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова послом в Гаити
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Мелик-Багдасарова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Гаити по... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:26
2020-08-14T18:30
сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)
россия
владимир путин
гаити
венесуэла
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле), россия, владимир путин, гаити, венесуэла, в мире