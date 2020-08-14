Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575800886.html
Стал известен доход Матвиенко за 2019 год
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заработала в 2019 году 16 миллионов 726 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:32
россия
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:139:3072:1866_1400x0_80_0_0_379f5f8479f60c5efcf23b617d14583e.jpg
https://ria.ru/20200814/1575799208.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:139:3072:1866_1400x0_80_0_0_379f5f8479f60c5efcf23b617d14583e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_57:0:2788:2048_1400x0_80_0_0_c58dc2f117e3d3f3079acdad54234eb4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_398:0:2446:2048_1400x0_80_0_0_9764b98c92bdac8e40b809ecfe249c2e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валентина матвиенко

Стал известен доход Матвиенко за 2019 год

18:25 14.08.2020 (обновлено: 18:32 14.08.2020)
2586
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заработала в 2019 году 16 миллионов 726 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов, опубликованных в пятницу на сайте Совфеда.
Согласно опубликованным сведениям, в собственности Матвиенко находятся дачный земельный участок площадью 3 тысячи 667 квадратных метров и дачный земельный участок (склон, прилегающий к участку, не подлежащий застройке) площадью 2 тысячи 771 квадратный метр. Кроме того, спикеру Совфеда принадлежит дача площадью 729,4 квадратных метра и нежилое помещение площадью 255,4 квадратных метра. Также Матвиенко имеет квартиру площадью 290,3 квадратных метра и машиноместо.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Вчера, 18:06
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за 2019 год
В собственности спикера значатся также 3 нежилых здания и один объект незавершённого строительства.
В ее пользовании находится служебная дача - 730 квадратных метров и три земельных участка площадью 345, 459 и 4689 квадратных метров.
7431836
Обсудить 2
РоссияВалентина Матвиенко
Рекомендуем
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка
Набиуллина отчиталась о доходах за 2019 год
Глава МЧС РФ Сергей Шойгу читает журнал Наука перед заседанием президиума правительства РФ в Доме правительства РФ
Опубликованы доходы Шойгу за 2019 год
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский заработал за 2019 год больше всех других глав фракций Госдумы
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Стало известно, сколько заработали Песков и Навка в 2019 году
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин отчитался о доходах за 2019 год
Дмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
Жена Чернышенко стала самой богатой среди супругов членов правительства
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров стал самым состоятельным чиновником правительства
Дмитрий Медведев
Опубликованы доходы Медведева за 2019 год
Полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе РФ Гарри Минх
Больше всех в Кремле в 2019 году заработал Гарри Минх
Владимир Мединский Максим Орешкин
Мединский и Орешкин стали самыми состоятельными помощниками президента
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока.
Стали известны доходы Мишустина за 2019 год
Премьера фильма М. Вайсберга (НЕ)идеальный мужчина
Пригожин рассказал, на что тратит два миллиона рублей в месяц
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев
Самым богатым членом Совфеда стал Пономарев
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Самыми богатыми в соцблоке правительства стали Голикова и Котяков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров увеличил доход в 2019 году примерно на миллион рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния