Стал известен доход Матвиенко за 2019 год

Согласно опубликованным сведениям, в собственности Матвиенко находятся дачный земельный участок площадью 3 тысячи 667 квадратных метров и дачный земельный участок (склон, прилегающий к участку, не подлежащий застройке) площадью 2 тысячи 771 квадратный метр. Кроме того, спикеру Совфеда принадлежит дача площадью 729,4 квадратных метра и нежилое помещение площадью 255,4 квадратных метра. Также Матвиенко имеет квартиру площадью 290,3 квадратных метра и машиноместо.