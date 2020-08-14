https://ria.ru/20200814/1575800886.html
Стал известен доход Матвиенко за 2019 год
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заработала в 2019 году 16 миллионов 726 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:25
2020-08-14T18:32
россия
валентина матвиенко
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2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации
РФ Валентина Матвиенко
заработала в 2019 году 16 миллионов 726 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов, опубликованных в пятницу на сайте Совфеда.
Согласно опубликованным сведениям, в собственности Матвиенко находятся дачный земельный участок площадью 3 тысячи 667 квадратных метров и дачный земельный участок (склон, прилегающий к участку, не подлежащий застройке) площадью 2 тысячи 771 квадратный метр. Кроме того, спикеру Совфеда принадлежит дача площадью 729,4 квадратных метра и нежилое помещение площадью 255,4 квадратных метра. Также Матвиенко имеет квартиру площадью 290,3 квадратных метра и машиноместо.
В собственности спикера значатся также 3 нежилых здания и один объект незавершённого строительства.
В ее пользовании находится служебная дача - 730 квадратных метров и три земельных участка площадью 345, 459 и 4689 квадратных метров.