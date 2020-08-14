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Медики назвали большим прорывом создание вакцины от COVID-19 в России
Эксперты-медики дали оценку появлению вакцины от коронавируса – это большой прорыв в лечении COVID-19, она эффективна и безопасна, благодаря ей есть возможность РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:32
распространение нового коронавируса
сергей готье
здоровье - общество
александр щербаков
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
сергей готье, здоровье - общество, александр щербаков, общество

Медики назвали большим прорывом создание вакцины от COVID-19 в России

17:32 14.08.2020
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© РФПИ и Центр имени ГамалеиВакцина против новой коронавирусной инфекции
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Эксперты-медики дали оценку появлению вакцины от коронавируса – это большой прорыв в лечении COVID-19, она эффективна и безопасна, благодаря ей есть возможность победить вирус, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Вакцина - большой прорыв в проблеме лечения коронавируса в мире. Мы будем смотреть на результаты, но вообще для того, чтобы сейчас освободить человечество - вакцина необходима, иначе мы будем долго жить в условиях риска заражения", - сказал главный трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье, слова которого приводит пресс-служба.
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Первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов отметил, что в ходе доклинических и клинических испытаний подтвердилась безопасность и эффективность вакцины от коронавируса.
Академик Российской академии наук, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто подчеркнул, что появляется возможность для вакцинации высоких групп риска.
"Мы в перспективе сможем побороть этот тяжелый вирус. Стоит сказать, что создание вакцины - это результат системной работы министерства, которая уже много лет занимается разработками вакцины, в том числе вакцины от Эболы. Использована платформа, которая уже оправдала себя, потому рассчитываем, что вакцина будет эффективной и безопасной", - цитирует пресс-служба Шляхто.
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В свою очередь, заместитель директора ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России профессор Александр Щербаков в беседе с РИА Новости заявил, что изобретение вакцины – это прорыв, который можно сравнить с полетом первого человека в космос. По его словам, польза от вакцинации гораздо выше, чем риски, которые есть всегда.
"Это защита, которая поможет врачам выполнять свой долг – лечить пациентов в эпоху коронавируса, не опасаясь за свою жизнь и жизнь своих пациентов. Это оружие, с которым мы можем сами выиграть биологическую войну и помочь всему миру одержать в ней победу", - уточнил Щербаков.
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Распространение нового коронавирусаСергей ГотьеЗдоровье - ОбществоАлександр ЩербаковОбщество
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