Медики назвали большим прорывом создание вакцины от COVID-19 в России

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Эксперты-медики дали оценку появлению вакцины от коронавируса – это большой прорыв в лечении Эксперты-медики дали оценку появлению вакцины от коронавируса – это большой прорыв в лечении COVID-19 , она эффективна и безопасна, благодаря ей есть возможность победить вирус, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"Вакцина - большой прорыв в проблеме лечения коронавируса в мире. Мы будем смотреть на результаты, но вообще для того, чтобы сейчас освободить человечество - вакцина необходима, иначе мы будем долго жить в условиях риска заражения", - сказал главный трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье , слова которого приводит пресс-служба.

Первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов отметил, что в ходе доклинических и клинических испытаний подтвердилась безопасность и эффективность вакцины от коронавируса.

Академик Российской академии наук , генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто подчеркнул, что появляется возможность для вакцинации высоких групп риска.

"Мы в перспективе сможем побороть этот тяжелый вирус. Стоит сказать, что создание вакцины - это результат системной работы министерства, которая уже много лет занимается разработками вакцины, в том числе вакцины от Эболы. Использована платформа, которая уже оправдала себя, потому рассчитываем, что вакцина будет эффективной и безопасной", - цитирует пресс-служба Шляхто.

В свою очередь, заместитель директора ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России профессор Александр Щербаков в беседе с РИА Новости заявил, что изобретение вакцины – это прорыв, который можно сравнить с полетом первого человека в космос. По его словам, польза от вакцинации гораздо выше, чем риски, которые есть всегда.