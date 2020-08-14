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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575796542.html
Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших при протестах
Пострадавшие на массовых мероприятиях за прошедшие сутки в больницы Белоруссии не поступали, на сегодняшний день на госпитализации остаются 150 человек,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:26
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575772958_0:5:3623:2043_1400x0_80_0_0_770deaca8126517800222f20fdbb2859.jpg
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших при протестах

17:26 14.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Пострадавшие на массовых мероприятиях за прошедшие сутки в больницы Белоруссии не поступали, на сегодняшний день на госпитализации остаются 150 человек, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.
"Минздрав отмечает уменьшение числа поступивших при проведении уличных акций. За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях", - говорится в сообщении минздрава.
Отмечается, что основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях.
"Так что на сегодняшний день в больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек", - добавили в минздраве.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Участники акции протеста в Минске
Вчера, 14:51Протесты в Белоруссии
В Белоруссии отпустили более двух тысяч задержанных в ходе беспорядков
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