Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших при протестах

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Пострадавшие на массовых мероприятиях за прошедшие сутки в больницы Пострадавшие на массовых мероприятиях за прошедшие сутки в больницы Белоруссии не поступали, на сегодняшний день на госпитализации остаются 150 человек, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.

"Минздрав отмечает уменьшение числа поступивших при проведении уличных акций. За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях", - говорится в сообщении минздрава.

Отмечается, что основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях.

"Так что на сегодняшний день в больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек", - добавили в минздраве.