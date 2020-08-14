Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших при протестах

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Пострадавшие на массовых мероприятиях за прошедшие сутки в больницы Белоруссии не поступали, на сегодняшний день на госпитализации остаются 150 человек, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.
"Минздрав отмечает уменьшение числа поступивших при проведении уличных акций. За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях", - говорится в сообщении минздрава.
Отмечается, что основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях.
"Так что на сегодняшний день в больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек", - добавили в минздраве.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.