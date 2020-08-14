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Против трех адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства
Столичная адвокатская палата возбудила дисциплинарные производства в отношении трёх защитников обвиняемого в государственной измене советника главы "Роскосмоса" РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T17:17
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
москва
сша
санкт-петербург
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, сша, санкт-петербург, происшествия

Против трех адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

17:17 14.08.2020
925
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Столичная адвокатская палата возбудила дисциплинарные производства в отношении трёх защитников обвиняемого в государственной измене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, ранее следствие жаловалось на них в Минюст из-за отказа давать подписку о неразглашении, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Адвокатская палата Москвы возбудила в отношении коллег Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Дмитрия Катчева дисциплинарные производства", - рассказал собеседник агентства.
Иван Сафронов
6 августа, 12:31
Адвокат раскрыл детали уголовного дела Сафронова
В начале августа стало известно, что территориальные управления Минюста России в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти направили в соответствующие адвокатские палаты представления с требованием возбудить дисциплинарные производства в отношении шести адвокатов Сафронова. Представленные следствием в Минюст материалы могут свидетельствовать о нарушении адвокатами требований пункта 1 статьи 4 и статьи 12 Кодекса профессиональной этики адвокатов, говорилось тогда в сообщении Минюста. Сами защитники разъяснили, что разбирательства были инициированы из-за того, что они отказались давать подписки о неразглашении, и расценили их как попытку оказать давление.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
30 июля, 15:45
Генерал ФСБ прокомментировал дело Сафронова
3511021
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинМоскваСШАСанкт-ПетербургПроисшествия
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