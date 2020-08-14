Против трех адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Столичная адвокатская палата возбудила дисциплинарные производства в отношении трёх защитников обвиняемого в государственной измене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, ранее следствие жаловалось на них в Минюст из-за отказа давать подписку о неразглашении, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Адвокатская палата Москвы возбудила в отношении коллег Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Дмитрия Катчева дисциплинарные производства", - рассказал собеседник агентства.
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В начале августа стало известно, что территориальные управления Минюста России в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти направили в соответствующие адвокатские палаты представления с требованием возбудить дисциплинарные производства в отношении шести адвокатов Сафронова. Представленные следствием в Минюст материалы могут свидетельствовать о нарушении адвокатами требований пункта 1 статьи 4 и статьи 12 Кодекса профессиональной этики адвокатов, говорилось тогда в сообщении Минюста. Сами защитники разъяснили, что разбирательства были инициированы из-за того, что они отказались давать подписки о неразглашении, и расценили их как попытку оказать давление.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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