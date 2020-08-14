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В Веневе к 500-летию Тульского кремля благоустроят Красную площадь
Красную площадь в историческом центре Венева благоустроят в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты, сообщила... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:41
500-летие тульского кремля
алексей дюмин
тульская область
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500-летие тульского кремля, алексей дюмин, тульская область

В Веневе к 500-летию Тульского кремля благоустроят Красную площадь

16:41 14.08.2020
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© Правительство Тульской областиРаботы по благоустройству Красной площади в историческом центре Венева
Работы по благоустройству Красной площади в историческом центре Венева
© Правительство Тульской области
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Красную площадь в историческом центре Венева благоустроят в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.
Планируется обустроить единое всесезонное культурно-туристическое пространство, в которое войдут зона гостеприимства, многофункциональные павильоны для городских мероприятий и ежедневного досуга горожан и гостей, зона детского творчества, рекреационная зона с уличной мебелью и детской игровой площадкой.
Также на площади появится памятная стела "Венев – город Большой засечной черты". Будут созданы многофункциональные парковые павильоны, амфитеатр, системы освещения, видеонаблюдения, ландшафтное озеленение.
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На сегодняшний день выполнены работы по устройству двух детских площадок, установлены опоры освещения, частично уложен рулонный газон и элементы пешеходных дорожек.
Масштабные работы затронули и Николаевскую колокольню – главную достопримечательность Венева, являющуюся уникальным памятником культуры и самым высоким религиозным сооружением в регионе. Реставрационные работы ведутся с 2016 года за счет федеральных средств.
"В Веневе не так много общественных пространств. Красная площадь – одно из них. Жители ждут ее благоустройства. Надеюсь, что по завершении работ она будет не только любимым местом отдыха горожан, но и важной точкой притяжения туристов", – отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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500-летие Тульского кремляАлексей ДюминТульская область
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