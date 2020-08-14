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Эксперт оценил предложение засекретить все сведения об оборонной сфере
Информация, связанная с обороной, которую Минобороны РФ хочет засекретить, является очень ценной для вероятного противника, поэтому важно защитить ее на... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:24
сергей липовой
офицеры россии
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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60
сергей липовой, офицеры россии, общество

Эксперт оценил предложение засекретить все сведения об оборонной сфере

16:24 14.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенерал-майор Сергей Липовой
Генерал-майор Сергей Липовой
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Генерал-майор Сергей Липовой. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Информация, связанная с обороной, которую Минобороны РФ хочет засекретить, является очень ценной для вероятного противника, поэтому важно защитить ее на законодательном уровне, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.
Ранее на портале проектов нормативных правовых актов появилась информация о том, что Минобороны РФ хочет на законодательном уровне ввести понятие служебной тайны в области обороны и определить ответственность за ее разглашение для любой организации и гражданина.
"Сейчас главным оружием любой державы является не боевая техника и даже не ядерные боеголовки, а информация, в том числе об оборонительных способностях и военной мощи противника. Поэтому современное законодательство должно быть направлено в первую очередь на то, чтобы защитить эти сведения", - сказал Липовой.
Он отметил, что к такой информации по роду своей службы имеет доступ большое количество людей. Под критерии гостайны эти сведения не подпадают, но и разглашать их было нежелательно. В таком случае хорошей защитой будет именно административная ответственность, считает Липовой.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
12 августа, 12:07
Минобороны закупит новые партии Су-35С и Як-130 на 100 млрд рублей
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Сергей ЛиповойОфицеры РоссииОбщество
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