Эксперт оценил предложение засекретить все сведения об оборонной сфере

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Информация, связанная с обороной, которую Минобороны РФ хочет засекретить, является очень ценной для вероятного противника, поэтому важно защитить ее на законодательном уровне, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации " Информация, связанная с обороной, которую Минобороны РФ хочет засекретить, является очень ценной для вероятного противника, поэтому важно защитить ее на законодательном уровне, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации " Офицеры России ", Герой России Сергей Липовой

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов появилась информация о том, что Минобороны РФ хочет на законодательном уровне ввести понятие служебной тайны в области обороны и определить ответственность за ее разглашение для любой организации и гражданина.

"Сейчас главным оружием любой державы является не боевая техника и даже не ядерные боеголовки, а информация, в том числе об оборонительных способностях и военной мощи противника. Поэтому современное законодательство должно быть направлено в первую очередь на то, чтобы защитить эти сведения", - сказал Липовой.