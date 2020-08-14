Рабочие Минского тракторного завода направились к Дому правительства

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) выдвинулись к Дому правительства, не дождавшись премьера, передает Sputnik Беларусь.
"Рабочие МТЗ так и не дождались премьера Головченко и двинулись на проспект. В их планах дойти до Дома правительства", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, рабочие МТЗ заявили, что "если кто-то из них пропадет, объявят общереспубликанскую забастовку".
В социальных сетях в четверг распространялись видео о митингах на ряде предприятий Белоруссии с требованием прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. Среди опрошенных РИА Новости представителей предприятий только на одном заявили, что официально не работают и объявили забастовку, остальные отрицали проведение акций и забастовок. В пятницу официальные представители предприятий, опрошенные РИА Новости, уже охотнее подтверждают факты собраний сотрудников с требованиями прекращения насилия со стороны правоохранителей к мирным выступлениям белорусов и пересмотров результатов президентских выборов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.