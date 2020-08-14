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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575792275.html
Рабочие Минского тракторного завода направились к Дому правительства
Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) выдвинулись к Дому правительства, не дождавшись премьера, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:31
роман головченко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200814/1575744778.html
Захотелось людям пожить как в Ливии и Ираке.
50
Ну если рабочие поднялись, значит и впрямь что то там не так.
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9
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Протестующие перекрыли главную улицу в Минске и идут к Дому правительства
Протестующие перекрыли главную минскую улицу и идут к Дому правительства
2020-08-14T16:19
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роман головченко, минск, белоруссия, в мире

Рабочие Минского тракторного завода направились к Дому правительства

16:19 14.08.2020 (обновлено: 18:31 14.08.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
Сотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Сотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) выдвинулись к Дому правительства, не дождавшись премьера, передает Sputnik Беларусь.
"Рабочие МТЗ так и не дождались премьера Головченко и двинулись на проспект. В их планах дойти до Дома правительства", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, рабочие МТЗ заявили, что "если кто-то из них пропадет, объявят общереспубликанскую забастовку".
В социальных сетях в четверг распространялись видео о митингах на ряде предприятий Белоруссии с требованием прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. Среди опрошенных РИА Новости представителей предприятий только на одном заявили, что официально не работают и объявили забастовку, остальные отрицали проведение акций и забастовок. В пятницу официальные представители предприятий, опрошенные РИА Новости, уже охотнее подтверждают факты собраний сотрудников с требованиями прекращения насилия со стороны правоохранителей к мирным выступлениям белорусов и пересмотров результатов президентских выборов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
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46006340
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Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Захотелось людям пожить как в Ливии и Ираке.
14 августа, 16:25
ИВИноккентий Волконский
35012012
Ну если рабочие поднялись, значит и впрямь что то там не так.
14 августа, 16:24
АСАндрей Ст
1211005
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