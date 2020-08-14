Генсек СЕ призвала белорусские власти гарантировать свободу собраний

"Ситуация в Белоруссии вызывает постоянную озабоченность. Хотя Белоруссия не является членом Совета Европы, мы сотрудничали в нескольких областях, и Белоруссия является участником ряда наших конвенций. Поэтому я призываю белорусские власти гарантировать свободу собраний и свободу выражения мнений и воздерживаться от задержания мирных демонстрантов, а также от любого вида жестокого обращения с протестующими", - говорится в заявлении генсека СЕ, которое было распространено ее пресс-службой.