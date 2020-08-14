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Генсек СЕ призвала белорусские власти гарантировать свободу собраний
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила озабоченность ситуацией в Белоруссии, призвала власти страны гарантировать свободу собраний... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:04
2020-08-14T16:04
протесты в белоруссии
мария пейчинович-бурич
белоруссия
европа
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мария пейчинович-бурич, белоруссия, европа, в мире
ПАРИЖ, 14 авг – РИА Новости.
Генеральный секретарь Совета Европы
Мария Пейчинович-Бурич
выразила озабоченность ситуацией в
Белоруссии
, призвала власти страны гарантировать свободу собраний и воздержаться от жестокого обращения с протестующими и задержаний мирных демонстрантов.
"Ситуация в Белоруссии вызывает постоянную озабоченность. Хотя Белоруссия не является членом Совета Европы, мы сотрудничали в нескольких областях, и Белоруссия является участником ряда наших конвенций. Поэтому я призываю белорусские власти гарантировать свободу собраний и свободу выражения мнений и воздерживаться от задержания мирных демонстрантов, а также от любого вида жестокого обращения с протестующими", - говорится в заявлении генсека СЕ, которое было распространено ее пресс-службой.
Она отметила, что Белоруссии необходимо в полной мере взаимодействовать с гражданским обществом, взаимодействие нужно начать без промедления.
"Совет Европы и его экспертные органы готовы взаимодействовать с Белоруссией для поддержки необходимого процесса реформ", - заявила Пейчинович-Бурич.
Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных © Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.
1
из 12
Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".
2
из 12
Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.
3
из 12
Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.
4
из 12
На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".
5
из 12
Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.
6
из 12
Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.
7
из 12
Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.
8
из 12
"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.
9
из 12
В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.
10
из 12
Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.
11
из 12
Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.
12
из 12
Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.
1
из 12
Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.
2
из 12
Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".
3
из 12
Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.
4
из 12
На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.
5
из 12
Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".
6
из 12
Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.
7
из 12
Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.
8
из 12
"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.
9
из 12
В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.
10
из 12
Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.
11
из 12
Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.
12
из 12
Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.