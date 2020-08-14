Путину доверяют 65,1% россиян, показал опрос ВЦИОМ

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,1% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 65,1% респондентов, Михаилу Мишустину – 52,2%, Владимиру Жириновскому – 29,9%, Геннадию Зюганову – 25,7%, Сергею Миронову – 23,7% опрошенных", - говорится в опубликованных результатах опроса.
Отмечается, что показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 3 по 9 августа 2020 года составил 60,3%.
Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены в период с мая по август 2020 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 года включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ.
С 18 июня 2018 года ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.