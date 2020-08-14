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Путину доверяют 65,1% россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,1% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:04
россия
вциом
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200722/1574702851.html
https://ria.ru/20200727/1574963296.html
Почему меня никогда не опрашивают? Есть тут те, кого опросили хоть раз?)
35
16 съезд коммунистической партии Румынии закончился 24 ноября 1989 года. На нем царило потрясающее единодушие партии и народа. Но 25 декабря 1989 года Чаушеску это не помогло. Почему не помогло? Потому что все диктаторы кончают одинаково.
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14
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574776243_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e8e4e93bb0675f665c25c234454da9be.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вциом, владимир путин, общество

Путину доверяют 65,1% россиян, показал опрос ВЦИОМ

16:04 14.08.2020
988
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,1% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 65,1% респондентов, Михаилу Мишустину – 52,2%, Владимиру Жириновскому – 29,9%, Геннадию Зюганову – 25,7%, Сергею Миронову – 23,7% опрошенных", - говорится в опубликованных результатах опроса.
Отмечается, что показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 3 по 9 августа 2020 года составил 60,3%.
Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены в период с мая по август 2020 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 года включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ.
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С 18 июня 2018 года ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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РоссияВЦИОМВладимир ПутинОбщество
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16 съезд коммунистической партии Румынии закончился 24 ноября 1989 года. На нем царило потрясающее единодушие партии и народа. Но 25 декабря 1989 года Чаушеску это не помогло. Почему не помогло? Потому что все диктаторы кончают одинаково.
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