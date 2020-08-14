Путину доверяют 65,1% россиян, показал опрос ВЦИОМ

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенту России Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,1% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 3 по 9 августа 2020 года составил 60,3%.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены в период с мая по август 2020 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 года включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ.